Еще немного — и за билеты на «Славянский базар» начнут доплачивать 15 7.07.2021, 12:23

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Зрелища у хунты фальшивые.

Telegram-канал «Ник и Майк» обращает внимание на бойкот провластных мероприятий со стороны белорусов:

– Главная тема поездки Лукашенко в Витебскую область – «Славянский базар», билеты и наполняемость зала на открытие. С закрытием все выдохнули – любитель песен Повалий на него не собирается, а, значит, можно расслабиться и провести все спустя рукава.

Тем временем на местах веселье с билетами на «Славянский базар» продолжается. Пропагандисты изворачиваются как могут, чтобы заставить людей отправиться в Витебск придумываются самые разнообразные ухищрения. В одной из школ педагогам предлагают отправиться в увлекательную экскурсию в Витебск, в программу которой войдет посещение концерта на «Славянском базаре». Людей смущает не только цена (около 100 рублей), но и тот факт, что в обратную дорогу автобус отправится в час ночи.

В другой школе про «Славянский базар» вообще не упоминают и зазывают людей на бесплатную экскурсию. Еще немного – и начнут доплачивать.

На одном из предприятий связи еще веселее. Билеты пытаются раздавать бесплатно, но люди отказываются под самыми разными предлогами. Хотя явку обозначили в 20 процентов на коллектив в 75 человек. Пока своих счастливых обладателей нашли всего пару билетов, руководство продолжает ходить по кабинетам. Уже по третьему-четвертому кругу.

Тем временем в Шкловском районе все брошено на подготовку «Купалья». 10-11 июля Александрия вновь попробует собрать друзей. Как мы уже рассказывали, агрофюрер пытается забиться в самый дальний угол подальше от приглашения приехать в Крым.

В программе «Властелин села» и «Ручнiк народнага адзiнства». Отдельно отметим «Свята цырка» - пожалуй, это самое правдоподобное из мероприятий. Даже если сам цирк уедет, то клоуны непременно останутся. С хедланейрами совсем беда: Алешко, барановичские голосилы и артисты Могилевской области. Артистов настолько мало, что с 19.30 до 20.30 будет концерт-караоке. Хороший формат и для «Славянского базара», кстати. Можно хоть песни группы Scorpions включить и потом отчитаться на «Геббельс-ТВ», что «Базар» посетили мировые звезды.

Подготовка к празднику настолько масштабная, что на госпредприятиях впервые за долгое время вовремя не была выплачена зарплата.

В общем, под угрозой не то, что безопасность страны, а ее главный идеологический устой – чарка и шкварка. Хлеб еще есть, а зрелища уже не возбуждают. Потому что зрелища у хунты фальшивые.

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