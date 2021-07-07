На «Гродно Азоте» произошла внеплановая остановка важного цеха 10 7.07.2021, 12:33

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Над заводом наблюдаются выбросы выхлопов рыжего цвета.

Как сообщил источник сайта Charter97.org, на ОАО «Гродно Азот» сегодня в 11:25 был внепланово остановлен цех АКиКАС. Причина остановки пока неизвестна.

После ее устранения начнутся пусковые операции. Будет наблюдаться выброс выхлопов рыжего цвета — так называемый «лисий хвост». Именно так так химики называют выбросы, содержащие диоксид азота NO2 характерного желтого цвета. Таким образом происходит утилизация части газа. Подобная процедура не является нормальной, так как данное вещество относится ко втором классу опасности.

Источник сообщает, что возникают проблемы с запуском насоса

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