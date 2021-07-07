Пять шансов для Зеленского 2 7.07.2021, 12:44

2,038

Владимир Зеленский

Что должен услышать Байден на встрече с президентом Украины.

Долгожданный визит, который может стать первым и последним. Это не столько об ограниченности маневра Киева в Белом доме, сколько о важности четкого видения на Банковой, что нужно Украине и чем Киеву могут помочь США и лично президент Байден, пишет в своем телеграм-канале Константин Елисеев, Чрезвычайный и Полномочный Посол, дипломатический советник Президента Украины (2015−2019).

Плохая новость в том, что даже на экваторе своей каденции дипломатия Зеленского продолжает шарахаться во все стороны, сосредотачиваясь на форме, а не на содержании, бездумно разбрасывается давними партнерами (это и о скандальных публичных заявлениях, и об отзыве подписи в защиту прав уйгуров из-за шантажа Пекина). Не сомневаюсь, что и сегодня Зеленский не сможет несколькими тезисами изложить мирную стратегию Украины. А значит — к встрече с Байденом пока не готов.

Попробуем помочь:

1. Напротив Байдена во время встречи должен сидеть не «актер разговорного жанра», пронизанный недовольством наследием предшественников и действиями партнеров, а государственный деятель со стратегическим видением. Борьба за мир — это борьба между настоящими лидерами.

2. Байден должен услышать от президента Украины, что мирный процесс на Донбассе входит в крутое пике российской дерзости и шантажа. Причина этого заключается в электоральной коме, в которую впадают Берлин и Париж, что в разы уменьшит их активность. Вместе с изменениями переговорных команд, подвергается эрозии институциональная память. Это создает возможности для Кремля попробовать перетасовать колоду и сыграть в старую игру «прямой диалог Киева с Донбассом». Видим это на примере инициативы пророссийских марионеток созвать встречу в нормандском формате при их участии и участии США. Байден должен знать, что это российская ловушка, на которую Киев не согласится.

3. Зеленский должен убедить президента США в необходимости привлечения Вашингтона к мирному процессу. США могли бы не только подставить Киеву плечо пока Берлин и Париж пройдут электоральные циклы, но и попытаться внести новую динамику в переговоры. Если Байден действительно стремится к восстановлению трансатлантического единства, укрепления альянсов под руководством Вашингтона, лидерства США в мире, то все это невозможно без принуждения России уйти из Украины. Пока российские войска находятся на оккупированных территориях, в Кремле не утихнет соблазн новых претензий. После Женевы Байден дал Путину полгода, но это не значит, что работа над укреплением санкций против Кремля можно заморозить. Как раз наоборот.

4. Байдену следовало бы увлечь идеей многонациональной миротворческой миссии под мандатом ООН для Донбасса. Как системный политик, который в отличие от предшественника обеспокоен судьбой ООН и ее влиянием, он сможет увидеть перспективность этого дискурса с РФ, где все козыри в наших руках. Перехватить эту тему для Вашингтона, на параллельном нормандскому треке, было бы самое время. Тем более, что по результатам выборов в ФРГ вряд ли эта тема вновь попадет в коалиционное соглашение вроде образца 2016 года. Миссия ООН для Донбасса — «потерянное звено минской цепи» с выходом на границу и без существенных изменений договоренностей.

5. Байден мог бы восстановить эпоху американского лоббирования и покровительства по Украине как форпосту демократии против авторитаризма. Это не только о ПДЧ, НАТО, ЕС. Это о политике безопасности соглашения, военной помощи, стратегическом партнерстве, поддержке реформ. В конце концов, это о системном вытеснении российского влияния из всех сфер государственной деятельности — процесс, который начался еще в 2014 году. На столе у Байдена Зеленский должен покинуть и «крупный план» для торговых и инвестиционных отношений с США. Важное значение будет иметь и убедительность главы Украины в вопросе противодействия Северному потоку-2.

Как итог: удастся ли президенту Зеленскому в полной мере воспользоваться шансами визита в Вашингтон — покажет время. Важно, чтобы глава государства смог встретиться с ключевыми представителями Конгресса, зацементировать двухпартийную поддержку, заручиться согласием в вопросах увеличения финансовой помощи на цели укрепления оборонного сектора Украины и усилении санкционной политики против агрессора, преодолеть приобретенную токсичность в интересах укрепления стратегического партнерства между Украиной и США.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».