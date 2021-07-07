Медики рассказали, что будет с организмом, если каждый день есть черешню 9 7.07.2021, 12:51

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Взрослому человеку рекомендуется около 300 граммов ягоды в день.

Черешня летом — одна из самых актуальных ягод. Ее употребление улучшает работу мозга, сон, пищеварение, поможет справиться с мышечными судорогами и болью. А еще — придает энергии. Но что будет, если есть ягоды каждый день?

«Слишком большое количество съеденной черешни вызывает расстройство пищеварения и аллергию», — сообщила РИА «Новости» диетолог Ирина Мальцева. Взрослому человеку рекомендуется не более 300 граммов ягоды в день.

Также стоит быть осторожными с черешней людям, склонным к метеоризму или гастриту с повышенной кислотностью. Лучше не употреблять плоды сразу после основного приема пищи: это может привести к газообразованию и расстройству желудка.

Детям давать черешню нужно еще осторожней — не раньше чем в 1,5 года и не более одной-двух ягод. При появлении красных пятен, сыпи и других реакциях нужно сразу же исключить их из рациона. А с трех лет ребенку можно будет съедать до 150 граммов черешни в день.

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