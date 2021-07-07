В России второй день подряд от COVID-19 умерли больше 700 человек 3 7.07.2021, 12:59

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По этим показателям страна вышла на второе место в мире.

За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 725 человек, сообщает федеральный оперативный штаб. Впервые о смерти от COVID-19 более 700 человек за одни сутки было объявлено накануне, 6 июля: тогда стало известно, что болезнь унесла 737 жизней, сообщает РБК.

В результате такого скачка смертности России вчера вышла на второе место по числу жертв COVID-19 за одни сутки, обойдя Индию (553) и уступив только Бразилии (830). 7 июля власти Индии объявили, что от COVID-19 за предыдущие сутки умерло 930 человек; Бразилия данных о числе жертв пока не опубликовала.

Больше всего смертей от COVID-19 в России за последние сутки традиционно зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге. Однако в крупнейших городах России смертность от болезни при этом остается заметно ниже достигнутых в конце июня максимумов. Так, за последние сутки в Москве зафиксированы 104 смерти от COVID-19, тогда как 28 июня было объявлено о гибели 124 человек. В Санкт-Петербурге за последние сутки от болезни скончались 107 человек (29 июня — 119).

Таким образом, близкий к рекордному прирост смертности обеспечило увеличение числа летальных исходов в регионах. Больше всего жизней COVID-19 унес за сутки:

в Иркутской области — 31;

в Нижегородской области — 28;

в Бурятии — 23;

в Московской области — 22;

в Краснодарском крае — 22.

Общее число жертв COVID-19 в России с начала пандемии оценивается федеральным оперативным штабом в 140 041. Однако, по данным Росстата, уже к концу апреля 2021 года скончались более 270 тыс. человек с коронавирусом. Методика подсчета смертности, которую использует оперативный штаб, отличается от методики статистического ведомства. Росстат учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений другого заболевания.

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