Аналитик: Никакой перспективы у власти нет

Аналитик: Никакой перспективы у власти нет2
- 7.07.2021, 13:03
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Есть основания для оптимизма.
Белорусский аналитик Вадим Можейко в интервью «Радыё Свабода» заявил, что стратегически режим Лукашенко уже проиграл.
— Внутриполитическое давление в Беларуси существует уже год. И внешнеполитическое давление, и внешнеэкономическое давление, и внутриполитическое — все это элементы разбалансирования властной системы Лукашенко и по политическому вектору, и по экономическому.
Теперь непонятно, как будет работать негосударственная экономика, непонятно, как будут работать приближенные к Лукашенко бизнесмены. Конечно, этот бизнес не умрет завтра, но проблемы увеличивают расходы и уменьшают доходы.
Сколько это все будет существовать — неизвестно, но фактом является то, что под давлением это время убавляется. Так что, мне кажется, есть основания для оптимизма, ведь хотя и не всегда можно видеть конкретный результат, но мы понимаем, что каждое из действий имеет свою пользу.
В истории было много диктаторов, которые хотели управлять бесконечно, чтобы их режим сохранялся бесконечно. Но история человечества не знает ни одного диктатора и ни одного режима, который смог бы удержаться бесконечно.
Диктаторские режимы, если они имеют хорошо построенную систему власти, действительно могут быть довольно устойчивы, особенно если для этого есть экономические условия. В Беларуси сейчас нет ни того, ни другого.
В Беларуси нет системы, которая бы могла продуцировать новых политических лидеров, как это, например, есть в Китае, где фигура главы Компартии может быть более или менее сильной, но если нынешний глава Си Цзиньпин уйдет, то система не рухнет.
В Беларуси такой системы нет. Да, есть каркас, который поддерживает Лукашенко, но нет уверенности, что этот каркас может держать другое лицо.
Вторая важная составляющая, как отмечает аналитик, — наличие экономических ресурсов, которые бы, с одной стороны, обеспечивали устойчивость силовой модели управления, а с другой, позволяли тратить хоть какие-то средства на общество:
— Лучший пример такой системы — автократии Персидского залива, которые имеют много денег, поэтому могут содержать и силовиков, и вместе с тем давать много денег на внутренние нужды и на международный имидж, чтобы о них очень плохо не думали ни свои граждане, ни иностранцы.
Обратный пример — Венесуэла, где денег не хватает не только на общество, но и на туалетную бумагу, и еще немного хватает на силовиков, поэтому власть как-то держится. Но это далеко не мечта Лукашенко.
Если же смотреть на Беларусь, то здесь экономические ресурсы очень ограничены. Если не брать калийные удобрения, то режим в значительной степени держится на нефтегазовом транзите, на возможности это сырье перерабатывать и перепродавать. А это все одновременно зависит от двух партнеров — от Европы, которая приобретает, и от России, которая поставляет.
И вот мы видим, что Европа вводит санкции и на транзит, и на покупку, американские санкции бьют непосредственно по калийной сфере. А тут и Россия заинтересована в том, чтобы перенаправить газ, для чего уже фактически достроен «Северный поток», так как Россия хочет уменьшать транзит через Украину.
Поэтому, несмотря на устойчивость в нынешнем моменте, стратегически никакой устойчивости как у политической системы Лукашенко, так и у его экономики нет.