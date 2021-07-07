закрыть
7 июля 2021, среда, 14:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Неизвестные смертельно ранили президента Гаити

6
  • 7.07.2021, 13:12
  • 5,898
Неизвестные смертельно ранили президента Гаити
Жовенель Моиз
фото: gettyimages

Произошло нападение на резиденцию.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию. Об этом говорится в заявлении премьер-министра, сообщает ТАСС.

В заявлении премьер-министра страны Ариэля Генри говорится, что в ночь со вторника 6 июля на среду 7 июля 2021 года "группа неустановленных лиц, некоторые из которых говорили по-испански", напала на частную резиденцию Мойзе – президент был смертельно ранен.

Моиза занимал пост президента Гаити с 7 февраля 2017 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Когда молчание — золото
Когда молчание — золото Леонид Невзлин
Полет канистры с вырванной чекой
Полет канистры с вырванной чекой Владимир Халип
Теперь тем более не забудем, не простим
Теперь тем более не забудем, не простим Ирина Халип
Санкции, которые могут стать толчком к переменам
Санкции, которые могут стать толчком к переменам Валерий Карбалевич