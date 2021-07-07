Неизвестные смертельно ранили президента Гаити

Неизвестные смертельно ранили президента Гаити6
- 7.07.2021, 13:12
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Произошло нападение на резиденцию.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию. Об этом говорится в заявлении премьер-министра, сообщает ТАСС.
В заявлении премьер-министра страны Ариэля Генри говорится, что в ночь со вторника 6 июля на среду 7 июля 2021 года "группа неустановленных лиц, некоторые из которых говорили по-испански", напала на частную резиденцию Мойзе – президент был смертельно ранен.
Моиза занимал пост президента Гаити с 7 февраля 2017 года.