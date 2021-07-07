«Все началось с известного выстрела по машине Лукашенко в Лиозно» 7 7.07.2021, 13:40

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Владимир Гончарик

Власти пытаются переключить внимание с санкций.

В Беларуси продолжают обсуждать заявления Лукашенко, сделанные 2 июля во время «торжественного собрания». На нем узурпатор рассказал о многочисленных «врагах».

Вишенкой на торте стало заявление о попытке покушения на пропагандиста Григория Азаренка.

Бывший руководитель ФПБ и единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001 Владимир Гончарик в комментарии udf напомнил об «истоках этих историй».

«Все началось 27 лет с известного выстрела по машине Лукашенко в Лиозно. Затем каждые президентские выборы ознаменовались громкими «разоблачениями». В 2001 году была операция «Белый аист»: якобы немец Вик под покровительством западных спецслужб хотел отстранить Лукашенко от власти. 2006 год: дело «Перспективы» и якобы подбрасывание дохлых крыс в водопровод. 2010 год: якобы нашли склад с оружием.

На последних выборах все не закончилось российскими боевиками в лесах Беларуси, потому что начались массовые протесты. «Заговоры» продолжились: умудрились сделать заговорщика из литературоведа Федуты», – сказал Гончарик.

По его мнению, таким образом власти «пытаются перевести стрелки».

«Хотят доказать, что они не виноваты в санкциях, что нужно бороться против внутренних и внешних угроз. Хотя стоило бы набраться смелости и сказать, в чем же причина недовольства внутри страны и за ее пределами: элементарно нарушается Конституция, права человека. Но наверху пытаются доказать, что власть борется не с собственным народом, а противостоит «захвату страны врагами», – отметил Гончарик.

По его мнению, власти берут примеры из прошлого: «Взять историю Советского союза – сколько там было «заговоров» против коммунистических властей!».

Гончарик считает действия властей в ответ на европейские санкции нерациональными.

«Здесь стоило бы не грозить западным странам, не обострять отношения, а наоборот находить возможность для единения общества, создания условий для развития. От конфронтации с Западом Беларусь только проиграет: будут исчезать рабочие места, сокращаться поступления в бюджет», – полагает Гончарик.

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