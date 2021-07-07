Названа дата, когда Болгария перейдет на евро 7.07.2021, 13:51

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Введение евро планируется без переходного периода.

Переходное правительство Болгарии подтвердило решение экс-премьер-министра Борисова ввести с 1 января 2024 года евро в качестве официальной валюты. Соответствующий национальный план теперь будет вынесен на обсуждение общественности.

Введение евро планируется без переходного периода, а дата принятия евро будет совпадать с его введением в качестве официальной единицы платежа. Конвертация будет производиться с применением безвозвратно фиксированного обменного курса между евро и левом. А после введения евро в течение месяца законным платежным средством будут оставаться одновременно и лев, и евро.

Обязательство Болгарии принять единую европейскую валюту было подтверждено в Договоре о присоединении Болгарии и Румынии к Европейскому союзу.

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