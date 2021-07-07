Почему Эмираты бросили вызов альянсу Москвы и Эр-Рияда в ОПЕК+? 7.07.2021, 14:15

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Противоречия более глубокие, чем просто обсуждение цены на нефть.

Внутри альянса ОПЕК+ проходят жаркие дебаты о продлении текущей стратегии по сокращению добычи нефти. ОАЭ выступили против российско-саудовского соглашения, назвав «несправедливыми» свои квоты по снижению нефтедобычи.

Встречи альянса 1 и 2 июля не принесли результатов. Дата новой встречи — 5 июля, но ее проведение находится под угрозой из-за принципиальной позиции ОАЭ по этому вопросу, пишет NoonPost (перевод — inosmi.ru).

На прошлой неделе страны ОПЕК+ согласились на постепенное увеличение добычи в августе-декабре 2021 года на 400 тысяч баррелей в сутки в каждый из месяцев и продлили соглашение до конца 2022 года, чтобы добиться большей стабильности на рынке.

Разногласия между Абу-Даби, с одной стороны, и Эр-Риядом и Москвой — с другой, связаны не с ценой на нефть, а с будущим энергетической промышленности в мире. Эта проблема беспокоит всех участников ОПЕК+ и вызывает закономерные вопросы: «Как снизить напряженность среди стран-производителей нефти, и почему ОАЭ затеяли сольную игру?»

Возражения ОАЭ

12 апреля 2020 года страны ОПЕК+ провели видеоконференцию, на которой обсуждалось резкое падение цен на нефть, произошедшее в марте того же года. По итогам видеоконференции страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти, чтобы поддерживать цены на определенном уровне.

Было решено сократить добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне 2020 года, в июле-декабре — на 7,7 миллиона баррелей в сутки, в январе 2021 — апреле 2022 года — на 5,8 миллиона баррелей в сутки.

Пандемия коронавируса нарушила работу всех мировых рынков, включая энергетический. Спрос на нефть снизился больше, чем ожидалось, и некоторые страны альянса решили продолжить сокращение добычи, чтобы поддерживать баланс спроса и предложения.

Саудовская Аравия приняла решение сократить добычу нефти еще на 1 миллион баррелей в сутки в дополнение к соглашению в рамках ОПЕК+, ОАЭ на 100 тысяч баррелей в сутки, Кувейт на 80 тысяч баррелей в сутки, а Оман на 10 тысяч баррелей в сутки.

Страны-участницы сделки ОПЕК + продлевали действующие условия сокращения добычи нефти, чтобы добиться стабильности нефтяного рынка. Решения о продлении были приняты в июне и декабрь 2020 года, а также в январе и марте 2021 года, но в июле они уже не смогли договориться.

Большинство стран-участниц ОПЕК+ поддерживают решение о продлении соглашения, но в ОАЭ заявили, что не поддержат план, если для страны не увеличат квоту при расчете сокращения нефтедобычи.

Их требование обусловлено тем, что страна намеревается стать более активным игроком на энергетическом рынке. ОАЭ инвестировали миллиарды долларов в развитие нефтедобычи, но из-за соглашения треть производственных мощностей страны простаивает.

Сообщается, что ОАЭ не единственная страна, которая настаивает на увеличении производства нефти. Ее позицию разделяют и другие страны, такие как: Азербайджан, Кувейт, Казахстан и Нигерия.

Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил: «Мы не можем заключить новое соглашение на тех же условиях — у нас есть суверенное право вести переговоры об этом. Вопрос только в том, что мы заключаем новое соглашение или нас заставляют заключать новое соглашение. Неразумно принимать продолжение несправедливости и жертвовать больше того, что мы уже пожертвовали».

Подчиниться или разрушить альянс

Агентство Bloomberg утверждает, что настойчивость ОАЭ в отношении увеличения квот на нефтедобычу будет иметь катастрофические последствия. Политика Абу-Даби подталкивает другие страны отстаивать свои интересы, что может привести к развалу ОПЕК + и резкому росту цен на нефть.

Bloomberg предостерег от повторения прошлогоднего сценария, когда ценовая война между Саудовской Аравией и Россией привела к катастрофическим последствиям. Нынешняя ситуация может привести к повторению этого сценария и способствовать развалу альянса.

Некоторые аналитики считают, что ОАЭ оказывают давление на альянс, чтобы получить как можно больше личной выгоды. У альянса есть два варианта: согласиться с требованиями или нет, но в конечном итоге любое решение негативно отразится на мировом рынке нефти.

Бен Кахилл, эксперт Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, считает, что ОАЭ продолжат гнуть свою линию пока не добьются результата. Со своей стороны, глава глобальной сырьевой стратегии RBC Capital Markets Хелима Крофт утвеждает, что разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ имеют глубокие корни.

По словам экспертов Центра энергетических исследований Rystad, ОАЭ настаивают на увеличении основной производственной линии до 3,8 миллиона баррелей, что позволяет им в одностороннем порядке увеличивать добычу в рамках текущей квоты. Переговоры будут трудными, поскольку ОПЕК+ понимает, что, если ОАЭ будет разрешено увеличить квоту, то другие члены могут выразить протест.

Саудовская Аравия и Россия, возглавляющие альянс ОПЕК+, поддерживают продление соглашения до декабря 2022 года, но ОАЭ хотят начать обсуждение увеличения объемов добычи, прежде чем согласиться на продление срока действия соглашения, фактически бросая вызов саудовско-российскому предложению.

Один в поле воин

Конфликт касательно соглашения ОПЕК+ не первый конфликт, в котором замешаны ОАЭ. Они отказываются вести диалог, кроме тех случаев, когда сами заинтересованы в прибыли, но им нет никакого дела до того, как это сказывается на интересах их союзников.

Несмотря на то, что обе страны входят в один стратегический альянс, имеющий на повестке дня общие файлы, между ними имеются существенные разногласия, которые не всегда выносятся на публику во имя общих интересов, касающихся сплоченности стран Персидского залива.

На протяжении последних пяти лет ОАЭ периодически играют соло, но иногда они обращают внимание на интересы своих союзников, если те не идут вразрез с их собственными интересами. Это четко прослеживается в египетско-эмиратских и саудовско-эмиратских отношениях, особенно в ливийском кризисе и вопросах, связанных со странами Африканского Рога.

В прошлой статье говорилось о существующих разногласиях между Саудовской Аравией и ОАЭ. Например, несмотря на цели, заявленные международной коалицией во главе с Саудовской Аравией, обе страны заняли разные позиции в йеменском кризисе.

То же самое повторилось и в отношении иранского досье. Обе страны заявили о том, что Иран является самой большой угрозой для безопасности и стабильности региона Персидского залива, но их политика откровенно противоречит этому заявлению. В течение последних лет ОАЭ поддерживают отношения с Тегераном. Более полумиллиона иранцев работают или учатся в ОАЭ. Они имеют многомиллионные совместные инвестиционные проекты, а также официальные и неофициальные дипломатические каналы.

Таким образом, ОАЭ продолжат заниматься «серой политикой» и препятствовать реализации интересов своих союзников для достижения своих собственных целей, которые, как ожидается, увеличат ее влияние в регионе, но какова будет цена такой политики?

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