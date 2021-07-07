Операция «Шлюз»: как клан Лукашенко зарабатывает на мигрантах 7.07.2021, 14:19

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иллюстрационное Фото

При диктатуре белорусская граница на самом деле никогда не была «на замке».

Беларусь – это не «клочек земли», и наша хата – не с краю. Беларусь – это европейское государство, играющее важную роль практически во всех глобальных процессах. А все, что происходит в мире, сказывается на нас. Журналисты «Белсата» обсудили, как Беларусь стала воротами для массовой нелегальной миграции в Евросоюз. И как на этом зарабатывает семья Лукашенко.

В рамках программы «Восточное партнерство» Беларусь несколько лет получала от Евросоюза помощь для укрепления границы – десятки миллионов евро. Деньги успешно осваивали, спецслужбы и спецподразделения проводили совместные учения с коллегами из той же Литвы.

Но когда в Минске принудительно посадили самолет Афины — Вильнюс, Евросоюз стал готовить широкие санкции. Александр Лукашенко в обращении к Совету республики приказал заставить европейских соседей передумать.

«Александр Лукашенко открытыми словами сказал, что будет наводнять нас нелегальной миграцией, наркотиками и еще и радиоактивными элементами, которые ранее он, по его словам, держал, а теперь будет пускать», – говорит Мантас Адоменас, заместитель министра иностранных дел Литвы.

Сейчас группы мигрантов из Азии, Африки и Ближнего Востока литовские пограничники чуть ли не ежедневно задерживают на пограничной полосе с Беларусью. Мигранты попадают туда через Минск, а сюда их возят самолетами из Багдада – как туристов, якобы отдыхать. Путевки мигрантам продает учреждение «Центркурорт» – оно принадлежит Управлению делами Лукашенко, и другие фирмы, подконтрольные государству. Сейчас в Минске автобуса до литовской границы ждет не менее тысячи иракцев и сирийцев.

«Если раньше эти самолеты летали очень редко и каждый отслеживали, то сейчас они летают чуть ли не каждый день. И их никто специально не трогает. И у нас была информация, что пограничникам запрещено задерживать нелегалов в лесу», – рассказал «Белсату» бывший начальник отдела ГУБОПиК Александр Азаров, который сейчас представляет инициативу BYPOL.

Для Лукашенко угрозы европейским соседям открытой границей – это способ напомнить о себе, чтобы требовать отмены санкций.

«Не столь важно, сколько конкретно мигрантов у него есть на территории Беларуси и сколько проехало. А важна возможность – пропагандистски обыгрывать это», – улыбается политолог Александр Морозов.

А для Литвы уже наступил миграционный кризис. Официальный Вильнюс напрямую обвиняет режим Лукашенко в ведении гибридной войны.

«Мы видим, что это организованная миграция, которая превышает то, что было в прошлом году. Сейчас она достигает 500 нелегалов за эти полгода», – говорит Мантас Адоменас.

Белорусских пограничников замечали за уничтожением следов на пограничной полосе.

«Мы видим активную роль, которую подтверждают измененное поведение белорусских пограничников. До начала этого года они нормально принимали нелегальных мигрантов обратно», – поясняет замминистра.

Но больше так не будет: Министерство иностранных дел Беларуси приостановило действие соглашения о реадмиссии – возвращении неурегулированных мигрантов. И вышла из программы «Восточное партнерство».

Организация нелегальной миграции – это преступление, даже если его организовали государственные органы. А еще это крупный и грязный бизнес с огромными ценами за каждую нелегальную «путевку».

«15-20 тысяч долларов. В странах происхождения многие мигранты продают все свое имущество, чтобы заплатить за переправку», – рассказывает Александр Азаров.

Цель большинства нынешних клиентов «Центркурорта» – перебраться на территорию Литвы и сдаться властям как беженцы. Там их сразу направляют во временное убежище.

«Есть решение ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека), они когда-то не пускали тех же беженцев из Чечни, в 2018 году было это решение. И сейчас мы видим, что они не нарушают этих норм, так как люди, которые на границе говорят: мы хотим убежища, – их обязаны впустить, разобраться в ситуации, и потом определиться, что делать», – объясняет правозащитник HUMAN CONSTANTA Анастасия Лойко.

Правозащитники говорят, что сам термин «нелегальный мигрант», и тем более «нелегал» – некорректен. Ведь дегуманизирует людей и юридически неточен.

«Обычно люди бегут не от лучшей доли, и в последнее время люди из Беларуси это понимают, потому что многие были вынуждены бежать», – считает Лойко.

Проблема, однако, шире, говорит подполковник милиции Александр Азаров:

«Сказать, что все мигранты – беженцы, это неправда. Есть люди, которые ищут более легкого пути в жизни. Зная, что в Европе платят огромную помощь, они решают переехать в другую страну. Конечно, есть люди, которые бегут от войны. Но есть и представители криминальных группировок, которым нужно просто переправиться в Европу».

Беларусь всегда была транзитной страной. Мигранты из Афганистана, Пакистана, других стран Азии попадали к нам через открытую границу с Россией. Третий отдел Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, которым руководил Александр Азаров, ловил не мигрантов, а членов международных преступных группировок, которые налаживали трафик.

«Чеченцы могли выезжать на территорию Беларуси, лежать в лесу неделями и проводить наблюдение за границей. И смотреть, куда перемещаются пограничные наряды, искать лазейки для перехода границы. Но были и случаи, когда работники Государственного пограничного комитета, прежде всего контрактники, за деньги также участвовали в этих схемах», – рассказывает Азаров.

Сейчас весь этот отдел ГУБОПиК нацелен сверху на борьбу с экстремизмом.

Но белорусская граница на самом деле не была «на замке». КГБ регулярно проводил секретную операцию «Шлюз», рассказывает Александр Азаров:

«Такие операции проводились, чтобы власть заработала денег. Когда в ОСАМ, в Государственном пограничном комитете начальником был Тертель, брат нынешнего председателя КГБ, эта операция широко проводилась. Работники ОСАМ провозили нелегалов из России и переправляли через границу. Ведь они знают обстановку на границе, схемы перемещения нарядов. И брали за это деньги, которые оседали где-то у власти».

ОСАМ – это Отдельная служба активных мероприятий. Полусекретное спецподразделение с неограниченными полномочиями, которое действует на всей территории Беларуси и подчиняется только Александру Лукашенко.

В ручном спецназе Лукашенко служили его сыновья Виктор и Дмитрий. Виктор Лукашенко входил в Совбез, теперь он генерал-майор запаса.

Деньги, которые офицеры спецподразделения ОСАМ получили за организацию трафика нелегалов, были заработаны абсолютно незаконно, подчеркивает Александр Азаров:

«Нелегалы после приезда в Беларусь платили деньги. Это было зафиксировано, были в ГУБОПиК дела оперативного учета, которые потом забрал КГБ, и эти дела исчезли после этого. То есть это была государственная политика переправки нелегалов. И сейчас, я так понимаю, эта операция «Шлюз» возобновилась. Но в более постоянных масштабах».

Но объединенную Европу шантаж Лукашенко не остановит.

«Все эти угрозы, которые представляет Лукашенко, не подействуют, не испугают Евросоюз. Ведь в Евросоюзе сложилось совершенно новое понимание: что должна быть выработана новая стратегия относительно Восточной Европы в целом», – убежден политолог Александр Морозов.

Границу с Беларусью западные соседи начинают усиливать со своей стороны: строят ограждения, ставят системы видеонаблюдения.

«Такой опыт уже есть у Евросоюза после прошлого большого миграционного кризиса, который был в Европе в 2014-2015 годах, и этот опыт будет использован», – говорит Морозов.

В небоскребе в центре Варшавы размещается штаб-квартира Европейского агентства безопасности границ «Фронтекс». Через 6 лет бюджет «Фронтекса» вырастет почти до миллиарда евро, чтобы закрыть внешние границы Евросоюза от миграционных кризисов. И эта служба уже сегодня пришла на помощь литовцам, чтобы Беларусь не стала привлекательной для организации массовой незаконной миграции.

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