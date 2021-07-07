Из-за санкций против МАЗа украинский Николаев объявил новый тендер на поставку автобусов 7.07.2021, 14:22

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Ранее власти города приостановил закупку на неопределенный срок из-за политической ситуации в Беларуси.

Украинский город Николаев проведет новый тендер на поставку 50 автобусов. Об этом в Facebook сообщил его мэр Александр Сенкевич.

«Победителем всех тендерных требований стал представитель компании МАЗ в Украине, — пишет Сенкевич. — Однако из-за санкций Евросоюза против белорусских предприятий принято решение объявить новый тендер и пригласить больше участников».

Мэр отмечает, что ситуация с приобретением для города новых автобусов «рассматривалась в рамках сотрудничества с Европейским инвестиционным банком».

Ранее этот украинский город из-за политической ситуации в Беларуси приостановил на неопределенный срок закупку 50 белорусских троллейбусов.

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