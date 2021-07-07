Составлен рейтинг лучших и худших паспортов для путешествий 1 7.07.2021, 14:28

Белорусский паспорт упал в рейтинге.

Начиная с 2006 года, организация Henley & Partners ежегодно создает рейтинг лучших паспортов для путешествий. Критерий оценки — сколько стран владелец паспорта может посетить без получения визы. При этом рейтинг не учитывает временные ограничения в путешествиях, связанные, например, с ковидом.

В этом году на верхней строчке рейтинга оказалась Япония

Владельцы паспортов этой страны могут посещать 193 страны без визы или получать визу по приезде в страну. Но на самом деле в связи с ковидными ограничениями граждане Японии имеют доступ сейчас только менее чем к 80 направлениям, пишет CNN.

На втором месте рейтинга находится Сингапур Паспорт этой страны позволяет посетить 192 направления.

Третье место делят Южная Корея и Германия с 191 безвизовым пунктом назначения. Но реальность и здесь вносит свои коррективы. Например, владельцы сингапурских паспортов теперь могут посетить менее 75 направлений.

Даже граждане стран, где проходит успешная кампания противоковидной вакцинации, испытывают трудности с путешествиями. Теоретически владельцы британских и американских паспортов могут посетить 187 пунктов назначения во всем мире, но в реальности эта цифра составляет менее 60 направлений для британцев и соответственно 61 направление для граждан США.

Что касается остальных лидеров рейтинга, большая часть первой десятки — страны ЕС. Четвертое место в списке делят Финляндия, Италия, Люксембург и Испания, пятое — Австрия и Дания. На шестом месте — Франция, Ирландия, Нидерланды, Португалия и Швеция.

Белорусский паспорт занял в рейтинге 73 место с 77 безвизовыми направлениями для путешествий. Это один из самых худших показателей за последние годы для нашей страны.

Ниже в рейтинге Беларусь опускалась только в 2011—2012 годах (74 место) и в 2015 году (78 место). Что касается более высоких позиций, лучшие показатели за последнее время были у Беларуси в период 2007—2009, когда страна занимала 63 место.

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