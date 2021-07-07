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Во время покушения на президента Гаити была ранена его жена

  • 7.07.2021, 14:34
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Во время покушения на президента Гаити была ранена его жена
фото: EPA

Сам глава государства погиб.

Появились новые подробности покушения на президента Гаити Жовенеля Моиза, который погиб минувшей ночью. Убийцы проникли в его резиденцию в столице Порт-о-Пренсе.

В результате нападения была ранена первая леди Мартина Моиз, которой оказывается медицинская помощь, сообщает BBC.

53-летний Жовенель Моиз находился у власти с февраля 2017 года. Он занял пост президента после ухода в отставку его предшественника Мишеля Мартелли.

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