Во время покушения на президента Гаити была ранена его жена
- 7.07.2021, 14:34
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Сам глава государства погиб.
Появились новые подробности покушения на президента Гаити Жовенеля Моиза, который погиб минувшей ночью. Убийцы проникли в его резиденцию в столице Порт-о-Пренсе.
В результате нападения была ранена первая леди Мартина Моиз, которой оказывается медицинская помощь, сообщает BBC.
53-летний Жовенель Моиз находился у власти с февраля 2017 года. Он занял пост президента после ухода в отставку его предшественника Мишеля Мартелли.