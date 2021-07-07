Медики выяснили, как карантин повлиял на мутации коронавируса 7.07.2021, 14:48

SARS-CoV-2 мог переориентироваться на специфические штаммы.

Моделирование показало, что меры по самоизоляции и социальному дистанцированию во время пандемии могли изменить эволюцию коронавируса нового типа. Из-за этого SARS-CoV-2 мог переориентироваться на штаммы, которые редко вызывают крупные вспышки инфекции. Результаты моделирования датские математики опубликовали на medRxiv.

По мере эволюции в геноме вируса появляется множество мутаций. Некоторые позволяют ему лучше распространяться по популяции, другие – мешают или не делают ничего. У первых больше шансов закрепиться в структуре генома. Аналогичным образом мутации появляются и закрепляются в геноме коронавируса нового типа.

Ученых давно интересует, как именно появляются эти мутации и какие природные и общественные факторы управляют эволюцией коронавируса. Узнав это, эпидемиологи смогут предсказать, ожидают ли нас вспышки эпидемии в будущес и каковы шансы появления еще более опасных разновидностей вируса.

С помощью математической модели датские математики, которые работали под руководством профессора Копенгагенского университета Кима Снеппена, узнали, как может проходить эволюция коронавируса. Эта модель учитывала как индивидуальные особенности распространения вируса, так и то, как менялся характер контактов и связей между заражаемыми людьми по мере распространения болезни по популяции. Варьируя эти показатели, математики проанализировали, какие эволюционные стратегии были наиболее выигрышными для вируса в разных ситуациях.

Расчеты показали, что оптимальные значения средней и максимальной заразности вируса сильно зависели от эпидемиологических мер, которые предпринимали в ответ на появление инфекции. В частности, после самоизоляции и ограничений на перемещения появлялись новые штаммы SARS-CoV-2, которые отличались высокой средней заразностью, но не могли вызвать резких вспышек болезни.

Математики считают, что это связано с тем, что при высоком среднем уровне заразности SARS-CoV-2 и низкой частоте крупных вспышек болезни вирус может дольше распространяться по популяции, когда количество контактов между людьми ограничено и при этом власти готовы предпринять еще более жесткие меры.

Нечто похожее, как считают Снеппен и его коллеги, уже произошло осенью и зимой прошлого года, когда по Земле начали распространяться несколько новых вариантов коронавируса, которые отличаются высокой и средней заразностью, но при этом крайне редко вызывают резкие вспышки инфекции по сравнению с первыми вариациями SARS-CoV-2.

По мнению математиков, эту особенность эволюции коронавируса нужно учитывать как при прогнозировании появления новых разновидностей SARS-CoV-2, так и при оценке эффективности эпидемиологических мер, которые предпринимают власти большинства стран мира в ответ на распространение дельта-варианта коронавируса.

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