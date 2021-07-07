Командиром разбившегося на Камчатке АН-26 был белорус 7.07.2021, 14:49

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фото: ТАСС

Опытный пилот налетал до этого 3340 часов.

6 июля на Камчатке разбился самолет АН-26. Командиром воздушного судна был белорус Дмитрий Никифоров — опытный пилот, который за два года налетал 750 часов. Об этом рассказала tut.by его сестра Ольга.

Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: iz.ru

Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли, сообщает РИА «Новости».

Командиром АН-26 был 34-летний Дмитрий Никифоров. Он родился и вырос в Минске, а после переехал в Россию. О произошедшем сестра Дмитрия Ольга узнала из новостей.

— Утром мне сбросили статью о том, что было крушение. А мне он еще ночью присылал фотографии с ребенком возле самолета. И я поняла, что он куда-то летел, но не знала улетал он или не улетал. Я начала звонить ему в мессенджер, он не был давно в сети. Звонила на обычный телефон — он был недоступен. Созвонилась с его женой, которая на Камчатке. Она сказала, что это его самолет и сейчас ведутся поиски места, где произошло крушение, — рассказала Ольга.

В новостях гражданство Дмитрия не сообщалось, поэтому Ольга поставила в известность посольство Беларуси в Москве. По словам сестры, брат с детства был влюблен в небо.

— Первый раз он пришел в минский аэроклуб, прыгнул с парашютом и начал заниматься парашютным спортом. У него очень было много прыжков с парашютом. Потом он начал летать на планере и ездил в разные заведения, чтобы поступить. Он очень долго проходил этот путь, — поделилась сестра.

В 22 года закончил Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. А потом поступил в Ульяновский институт гражданской авиации, диплом которого получил в 2017 году.

На должность второго пилота Ан-26 Дмитрия приняли в 2013 году. Три года спустя ему присвоили второй класс пилота гражданской авиации. В 2019-ом он стал командиром Ан-26. Общий налет составляет 3340 часов, в том числе на Ан-26 — 2885, сообщается на сайте Камчатского края.

— Когда он получил удостоверение пилота-любителя, то с ним поехал в Россию. Он пару лет проработал в Якутии, а потом перевелся на Камчатку. Что касается этого аэропорта (возле поселка Палана — ред.) он его очень хорошо знал и всегда говорил, что это страшный аэропорт, потому что там очень тяжелые условия для посадки.

У Дмитрия остались жена и ребенок.

На месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке нашли тела 19 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Работы на месте катастрофы продолжаются — там находится 51 спасатель. Водолазов задействуют при улучшении погоды.

Следствие рассматривает три версии трагедии: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования.

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