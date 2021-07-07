Из-за режима Лукашенко в России начнется миграционный кризис? 7.07.2021, 14:57

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Андрей Суздальцев

Такое мнение выразил политолог Андрей Суздальцев.

Действия режима Лукашенко на границе с Литвой могут негативно сказаться на России. Беженцы из стран Ближнего Востока, которым не удастся попасть в Евросоюз, устремятся в РФ. Об этом заявил в разговоре с news.ru замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Суздальцев обращает внимание на то, что даже сам Лукашенко не скрывает: локальный миграционный кризис на границе с Литвой организован им специально, чтобы добиться снятия санкций Евросоюза:

— Из Турции и Ирака в Минск летают специальные самолеты с мигрантами. С них берут деньги, их размещают в гостинице, а потом отвозят к границе и предлагают ее перейти, — пояснил эксперт.

Аналитик замечает, что мигранты с Ближнего Востока, которым не удается перейти границу с Евросоюзом, в итоге могут оказаться на территории России — уже зарегистрировано несколько таких случаев.

— Естественно, мы ожидаем, что в ближайшие недели Евросоюз укрепит свои границы, а конвейер по перебросу мигрантов уже запущен. Куда они тогда пойдут? В Россию, — добавил эксперт.

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