Ученые рассказали, как чистота в доме влияет на иммунитет ребенка
- 7.07.2021, 15:00
Молодым родителям часто рекомендуют не слишком рьяно убирать в доме, чтобы организм ребенка имел возможность встречаться с различными патогенами.
Однако британские иммунологи в новой работе опровергли это убеждение, пишет Naked science.
Ученые проанализировали работы, посвященные микрофлоре современных жилищ и пришли к выводу, что микробы, встречающиеся в домах, совсем не те, которые нужны для формирования здорового иммунитета. Кроме того, исследователи обратили внимание на тот факт, что неубранный дом вовсе не отменяет контакта с естественными микроорганизмами на улице. И организм ребенка вовсе не нуждается в двойной нагрузке на иммунитет. Наоборот, он может быть вреден.
«Общение с матерью и другими членами семьи, с естественной средой и своевременная вакцинация способны обеспечить необходимый контакт ребенка с микробами. Разумная гигиена и уборка никак не мешают такому контакту и формированию иммунитета», — заявил один из авторов работы, профессор Грэм Рук.