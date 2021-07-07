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Ученые рассказали, как чистота в доме влияет на иммунитет ребенка

  • 7.07.2021, 15:00
Ученые рассказали, как чистота в доме влияет на иммунитет ребенка

Молодым родителям часто рекомендуют не слишком рьяно убирать в доме, чтобы организм ребенка имел возможность встречаться с различными патогенами.

Однако британские иммунологи в новой работе опровергли это убеждение, пишет Naked science.

Ученые проанализировали работы, посвященные микрофлоре современных жилищ и пришли к выводу, что микробы, встречающиеся в домах, совсем не те, которые нужны для формирования здорового иммунитета. Кроме того, исследователи обратили внимание на тот факт, что неубранный дом вовсе не отменяет контакта с естественными микроорганизмами на улице. И организм ребенка вовсе не нуждается в двойной нагрузке на иммунитет. Наоборот, он может быть вреден.

«Общение с матерью и другими членами семьи, с естественной средой и своевременная вакцинация способны обеспечить необходимый контакт ребенка с микробами. Разумная гигиена и уборка никак не мешают такому контакту и формированию иммунитета», — заявил один из авторов работы, профессор Грэм Рук.

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