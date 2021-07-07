Washington Post: Обстановка в Афганистане накаляется 2 7.07.2021, 15:09

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фото: depositphotos

Более тысячи афганских военнослужащих сбежали в Таджикистан.

Талибан» получает значительные преимущества на фоне вывода войск США, но в то же время талибы заявили о том, что готовят мирное соглашение для правительства Афганистана. На выходных повстанцы захватили несколько районов на севере страны. В отчаянном отступлении более тысячи афганских военнослужащих сбежали через границу провинции Бадахшан в Таджикистан, пишет The Washington Post (перевод zn.ua ).

Северные приграничные районы Афганистана чувствуют тревожный знак будущего. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приказал мобилизовать около 20 тысяч военнослужащих к границе. Кроме того, страна рассматривает вопросы подготовки лагерей беженцев на случай наплыва переселенцев из Афганистана. Власть Таджикистана оставила открытыми пограничные пункты, которые сейчас контролирует «Талибан» со стороны Афганистана. По данным Wall Street Journal, «Талибан» уже собирает таможенные доходы на главном торговом шлюзе между двумя странами.

Поскольку Соединенные Штаты и союзники по НАТО объявили о военном выходе из страны, боевая группа, которую они вытеснили из Кабула, начала укреплять свои позиции в Афганистане, особенно через сельские районы. По некоторым данным, «Талибан» контролирует примерно треть из 421 района и районных центров страны.

Член совета Бадахшана Ахмад Джавед сказал, что «ситуация, к сожалению, не самая лучшая». По его словам, все 28 районов Бадахшана, кроме одного, попали под контроль «Талибана», тогда как столица провинции Файзабад окружена повстанческой группой. Власть Кабула заявила, что правительственные силы готовят контрнаступление.

Между тем власти США освободили огромную авиабазу Баграм. Два десятилетия база служила центром военных операций США.

Американские чиновники объявили о своем выходе из базы в пятницу. По сообщению афганских чиновников, мародеры воспользовались этим моментом, чтобы ворваться в базу и попробовать разграбить ее. Американские войска оставили тысячи гражданских и сотни бронированных автомобилей.

Хаос последних нескольких месяцев встревожил наблюдателей. Гуманитарные организации предупреждают о возможном новом кризисе беженцев в случае углубления конфликта. Правозащитные группы опасаются, что свобода и защита женщин могут быть потеряны в районах, где ультраконсервативные боевики держат власть. Общины меньшинств уже готовятся к жестокой реакции талибов.

«Поднять оружие - последний вариант. Мы хотим получить образование, участвовать в выборах, соблюдать законы. Если правительство не может защитить нас и наши семьи, это может быть единственным вариантом для нас», - сказал студент Абдул Латиф.

Захват талибами Кабула все еще является отдаленной перспективой. Но региональные силы и американские чиновники рассчитывают на задержку политического прогресса между боевиками и правительством Афганистана. Несмотря на то, что боевики захватывают некоторые регионы страны, представители «Талибана» заявляли, что готовы снова принять участие в мирных переговорах.

«Мирные переговоры будут ускорены в ближайшие дни, и, как ожидается, они вступят в важную стадию, естественно, речь будет идти о мирных планах», - заявил представитель «Талибана» Забиулла Муджахид.

К чему приведут эти переговоры, остается под вопросом, поскольку чиновники в Кабуле ждут письменного предложения от Талибана о своем видении мира. Между тем ситуация с безопасностью в стране ухудшается.

Президент США Джо Байден стремится перевернуть страницу. Недавно на брифинге, столкнувшись с вопросом о выводе войск США из Афганистана, он ответил, что «хочет говорить о позитивных вещах».

«Как женщина в Афганистане, у меня нет такого варианта - говорить о позитивных вещах. Мне нужно беспокоиться о возможном гендерном апартеиде», - заявила председатель Независимой комиссии по правам человека в Афганистане Шахарзад Акбар.

«Байден в течение длительного времени скептически относился к миссии США в Афганистане. Президент США считает, что война против «Талибана» неэффективна. Однако ситуация может легко выйти из-под контроля, резюмирует издание.

4 апреля президент США Джо Байден заявил о необходимости «положить конец самой длительной войне Америки» безоговорочным выводом войск из Афганистана. В Белом доме надеются, что всех военных удастся вывести из страны до конца лета.

Американский военный контингент должен выйти из страны до 11 сентября 2021 года – символической даты атаки террористов «Аль-Каиды» на башни Всемирного торгового центра. Теракт стал крупнейшим в истории, по официальным данным, погибли 2996 человек, более шести тысяч пострадали.

В ответ на атаку США усилили меры безопасности внутри страны и ввели войска в Афганистан, подозревая талибов в укрывательстве боевиков «Аль-Каиды». На сегодняшний день из 100 тысяч американских военных в Афганистане осталось около 3 500, за время миссии погибли 2 488 солдат.

Эксперты опасаются, что вывод американских войск из Афганистана дестабилизирует ситуацию в регионе и усилит позиции боевиков. С другой стороны, вывод военного контингента позволит США завершить одну из самым затяжных военных кампаний в своей истории.

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