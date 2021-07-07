Премьер Литвы подтвердила строительство стены на границе с Беларусью 8 7.07.2021, 15:12

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Ингрида Шимоните

Ингрида Шимоните назвала и более действенный способ остановить нелегальных мигрантов.

Литва собирается строить стену на границе с Беларусью. Таким образом литовские власти надеются остановить поток нелегалов, которые приходят с территории нашей страны.

В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните подтвердила намерение построить стену на границе с Беларусью, на что потребуется 40 млн евро.

Возведение стены планируется закончить во второй половине 2022 года. Но, по мнению Шимоните, стена — не главное, что должно остановить мигрантов, пытающихся попасть в Евросоюз через Беларусь.

А главное — "понятный месседж: каждый, кто попадет сюда нелегально, будет отправлен обратно. Останутся только те, против кого действительно ведется политическое преследование".

С начала 2021 года литовские пограничники задержали 1416 нелегалов (большинство — из Ирака). Это в 17 раз больше, чем за весь прошлый год. В Литве обвиняют в содействии нелегальной миграции официальный Минск, который таким образом может отвечать на санкции.

Литву посетил глава Евросовета Шарль Мишель, изучавший проблему с незаконной миграцией.

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