закрыть
7 июля 2021, среда, 18:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Премьер Литвы подтвердила строительство стены на границе с Беларусью

8
  • 7.07.2021, 15:12
  • 7,982
Премьер Литвы подтвердила строительство стены на границе с Беларусью
Ингрида Шимоните

Ингрида Шимоните назвала и более действенный способ остановить нелегальных мигрантов.

Литва собирается строить стену на границе с Беларусью. Таким образом литовские власти надеются остановить поток нелегалов, которые приходят с территории нашей страны.

В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните подтвердила намерение построить стену на границе с Беларусью, на что потребуется 40 млн евро.

Возведение стены планируется закончить во второй половине 2022 года. Но, по мнению Шимоните, стена — не главное, что должно остановить мигрантов, пытающихся попасть в Евросоюз через Беларусь.

А главное — "понятный месседж: каждый, кто попадет сюда нелегально, будет отправлен обратно. Останутся только те, против кого действительно ведется политическое преследование".

С начала 2021 года литовские пограничники задержали 1416 нелегалов (большинство — из Ирака). Это в 17 раз больше, чем за весь прошлый год. В Литве обвиняют в содействии нелегальной миграции официальный Минск, который таким образом может отвечать на санкции.

Литву посетил глава Евросовета Шарль Мишель, изучавший проблему с незаконной миграцией.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Когда молчание — золото
Когда молчание — золото Леонид Невзлин
Полет канистры с вырванной чекой
Полет канистры с вырванной чекой Владимир Халип
Теперь тем более не забудем, не простим
Теперь тем более не забудем, не простим Ирина Халип
Санкции, которые могут стать толчком к переменам
Санкции, которые могут стать толчком к переменам Валерий Карбалевич