После потопа на оккупированный Крым обрушилась новая напасть 9 7.07.2021, 15:28

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Оккупационные власти не знают, как с ней бороться.

Жалобы на нашествие комаров в Крыму поступают от крымчан и туристов из центральной и северной частей полуострова. Местные власти объясняют это обильными осадками, а также цикличными изменениями в популяции насекомых от года к году. Оккупационный «министр сельского хозяйства» Крыма Андрей Рюмшин объявил, что на полуострове уже работают дезинсекторы.

Однако доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии «Крымского федерального университета» Сергей Иванов в комментарии «РИА Новости Крым» предостерег, что регулирование численности насекомых при помощи химикатов негативно скажется на биоте (исторически сложившаяся совокупность видов живых организмов в общей среде обитания – ред.) полуострова: личинки комаров служат кормовой базой для многих видов рыб и птиц. Нашествие комаров 2021 года Иванов назвал нормальным явлением, связанным с теплой зимой и достаточно дождливой весной. Об проблемах с насекомыми шла речь в эфире «Радио Крым.Реалии».

Начальник отдела благоустройства и озеленения российской оккупационной «администрации» Джанкойского района Роман Игнатенко в интервью телеканалу «Миллет» рассказал, какие средства здесь планируют потратить на борьбу с комарами:

«На данный момент 16 сельских поселений Джанкойского района ведут работу по заключению договоров на проведение мероприятий по дезинсекции их территории. Ориентировочная сумма составляет 175 тысяч рублей. Насколько мне известно, в Совмине решается вопрос о привлечении авиации, дабы потравить комаров за границами населенных пунктов».

Как утверждает «министр сельского хозяйства» Крыма Андрей Рюмшин, химикаты, которые используют против насекомых, разрешены Роспотребнадзором и не должны влиять на здоровье крымчан.

Научный сотрудник Института зоологии имени Шмальгаузена Национальной академии наук Украины Игорь Небогаткин высказал Крым.Реалии мнение, что нашествие комаров вызвано смещением весенних ливней на лето и что при этом вряд ли стоит опрыскивать территории Крыма с самолетов.

– Просто в этом году природа как бы отстает от календаря на один месяц. То есть те грозы, которые должны были пройти в мае, прошли в июне. В итоге сохранилось огромное количество теплых водоемов, где активно размножаются личинки комаров. Но нужно ли бить в набат и применять тяжелое оружие в виде обработки с самолетов? Я не уверен. Самолет работает абсолютно неточно, обрызгивает территории огромным количеством химикатов – и потом будут жалобы от тех же туристов насчет аллергических реакций. Эти вещества не опасны для млекопитающих как яд, я говорю именно об аллергиях. Обычно у нас в Киеве вывешиваются ленточки и надписи, что вот здесь обработано перметрином – это его из ранцев распыляют – и посещение детей нежелательно с такого-то периода по такой-то. Самое важное – донести людям, что они должны защищаться сами, и не народными методами, а репеллентами.

Игорь Небогаткин подчеркивает, что необходимо внимательно читать инструкцию и проверять срок годности подобных средств.

Еще в начале июня в эфире радио «Спутник» заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева сообщила, что в последнее время на полуострове можно встретить опасных тигровых комаров – переносчиков опасных экзотических болезней вроде «лихорадок денге, Зика, чикунгуньи и всяких арбовирусных инфекций».

Игорь Небогаткин подтверждает эту информацию, но с оговорками.

– Действительно, в Азии они это все переносят, однако если в Крыму нет очагов этих инфекций, то комары, соответственно, ничего не переносят. То есть они сами не несут возбудителей. Однако Крыму достаточно своих инфекций, которые могут таким образом передаваться. Если укус беспокоит, единственная и главная рекомендация – это обращаться в медицинское учреждение. У каждого человека по-своему течет аллергическая реакция: одни ее не заметят, а у кого-то это может даже привести к анафилактическому шоку и смерти.

Руководитель коммунального предприятия «Бердянська профдезинфекція» Геннадий Проценко отмечает, что в южных регионах материковой Украины, прилегающих к Крыму, также наблюдается нашествие комаров, и делится опытом по борьбе с ними.

– Действительно, такого количества, как в этом году, давно уже не было. Известно, что они могут повышать свой выплод в зависимости от своего физиологического состояния и климатических условий. Мы начали работу по регулированию численности насекомых еще в 2008 году и используем циперметрин, потому что это единственный препарат, действующий не только на имаго, но и на личинку, и разрешенный к использованию в местах массового отдыха – и, что очень важно, в водоемах, не имеющих рыбохозяйственной или иной ценности. У нас есть соленые лиманы с личинками, но мы их не обрабатываем, потому что там эти личинки генерируют лечебные грязи, а имаго не кусают людей. Комары, имеющие эпидемиологическое значение, откладывают личинки в мелких пресных водоемах, которые образуются в основном в результате весенних паводков и ливней.

По словам Геннадия Проценко, бригады дезинсекторов работают самым ранним утром, до появления отдыхающих, огораживают сильно обработанные территории лентами, а в местной прессе публикуются графики этих обработок.

Между тем старший научный сотрудник Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины Андрей Федоренко на фоне обилия комаров в Крыму оценивает риски аномального нашествия другого опасного насекомого – саранчи.

– Поколение, которое имеет стадные формы, появляется в экстремальные в плане погоды периоды, когда очень жарко и когда есть много бросовых, не возделанных земель, особенно по берегам высохших водоемов. Это самые идеальные условия для саранчи. Однако в этом году лето не такое жаркое, прошло много осадков и даже наводнения. В итоге очень много вот этих площадей возле каких-то естественных водоемов оказываются затопленными. Саранча откладывает яйца в землю, и таким образом они гибнут. Так что, скорее всего, в отличие от ситуации с комарами, на саранчу этот климат будет иметь обратный эффект, и вспышек массового размножения не должно случиться.

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