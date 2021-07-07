Украина введет персональные санкции против фальсификаторов выборов в Беларуси 1 7.07.2021, 15:44

3,680

Решение о том, что санкции должны быть введены, было принято без обсуждения.

7 июля Кабмин Украины одобрил введение персональных санкций против лиц, которые фальсифицировали выборы, участвовали в подавлении мирных протестов и репрессиях против граждан Беларуси, пишет "Громадское".

Кабмин считает необходимым введение персональных специальных экономических и иных санкций сроком на три года по отношению к некоторым гражданам Беларуси. Кто под них попадает, пока не уточняется. В течение месяца санкционный список будет передан на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Решение о том, что санкции должны быть введены, было принято без обсуждения.

Решение о введении ограничительных мер против Беларуси обосновано аналогичными решениями Евросоюза от 2 октября 2020 года и 6 ноября 2020 года (речь идет о первом и втором пакетах санкций. — Ред.). В постановлении говорится, что санкции соответствуют требованиям защиты национальных интересов Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».