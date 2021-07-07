Жена убитого президента Гаити умерла в больнице от ранений 9 7.07.2021, 15:57

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Фото: AP

Нападение было совершено группой неизвестных в ночь со вторника на среду.

Супруга убитого президента Гаити Жовенеля Моиза скончалась в больнице от полученных ранений. Об этом сообщает в среду, 7 июля, телеканал TeleSUR.

«Жена президента Гаити <...> Мартин Моиз также скончалась от полученных ранений в результате нападения на резиденцию [президента]», — говорится в сообщении.

Президент Гаити, возглавлявший государство с 2017 года, получил смертельное ранение во время нападения неизвестных на его резиденцию ранее в этот день. Уточняется, что нападение было совершено группой неизвестных в ночь со вторника на среду.

Новостной портал Juno7 сообщал, что ситуация в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити. Власти принимают все необходимые меры, чтобы гарантировать преемственность государства и защитить нацию, говорилось в материале.

Однако, по информации местного издания Diario Libre, международный аэропорт имени Туссен-Лувертюра, являющийся главной воздушной гаванью Гаити, закрыли после убийства президента страны. Кроме того, издание отмечало, что Доминиканская Республика закрыла свою границу с Гаити.

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