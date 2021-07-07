Президент Эстонии назначила нового посла в Беларуси

Президент Эстонии назначила нового посла в Беларуси1
- 7.07.2021, 15:56
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Но неизвестно, прибудет ли новый посол в Минск.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назначила нового посла страны в Беларуси. Им стал Яак Ленсмент. Соответствующее постановление было подписано во вторник. Этим же документом отзывается нынешний посол Мерике Кокаев. Его миссия должна была завершиться 31 июля. Об этом говорится в среду, 7 июля, на сайте телерадиовещательной компании ERR.
Ранее Ленсмент уже работал в нашей стране. В 2010 году он стал первым послом Эстонии в Минске. Его кандидатуру предложило правительство.
Пока неизвестно, прибудет ли новый посол в Минск и будет ли он вручать верительные грамоты Александру Лукашенко. Эстония, как и другие страны ЕС, не признала официальные результаты прошлогодних президентских выборов.
В 1991 году Ленсмент окончил БГУ по специальности «философия». Помимо родного эстонского, Ленсмент говорит на русском, немецком и английском языках. Он также был послом в Украине и России.