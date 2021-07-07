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Минские партизаны посвятили пикет дню рождения Янки Купалы

  • 7.07.2021, 16:04
  • 1,070
Минские партизаны посвятили пикет дню рождения Янки Купалы

Фотофакт.

Как пишет Telegram-канал «Баста!», минские партизаны из Романовской Слободы посвятили свой пикет дню рождения классика белорусской литературы Янки Купалы.

7 июля 1882 года родился поэт, драматург, и публицист Янка Купала.

Более ста лет назад наш белорусский классик писал:

«Уставай жа, Беларусі Народзе! Пасылай сваіх сыноў бараніць свой мілы, любы край і стаяць на варце твайго дабра, твайго жыцця, твае незалежнай Беларускай Дзяржавы».

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