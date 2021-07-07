Диетологи назвали пять продуктов, от которых стоит отказаться в жару 1 7.07.2021, 16:14

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Помочь организму справиться с изнуряющей жарой способно правильное питание.

Изучите этот список продуктов, которые нельзя есть в жару, и постарайтесь исключить их из рациона в дни, когда температура зашкаливает, пишет «Новое время».

В жаркие и душные дни важно поддержать организм и облегчить свое состояние. И прежде всего отказаться от продуктов, которые обезвоживают и вызывают выделение тепла. Эксперты назвали пять продуктов, которые нельзя есть в жару.

1. Мороженое и ледяные напитки

Как ни странно, легче становится, только пока мы едим или пьем что-то холодное. А после того как мороженое съедено, ощущение жары только усиливается. Причина в том, что на холодный напиток или продукт организм реагирует тем, что пытается согреть до температуры тела. А это значит, что мы буквально нагреваемся изнутри. Поэтому в сильную жару диетологи рекомендуют пить жидкость комнатной температуры.

2. Продукты с высоким содержание белка

Обычно диетологи ратуют за пищу, богатую протеином. Но в жару организму довольно тяжело усваивать белок. Во время его переваривания организм выделяет довольно много тепла — происходит процесс термогенеза. Фактически для расщепления белка может потребоваться от 50 до 100% больше энергии по сравнению с углеводами. Таким образом, в результате употребления мяса и других белковых продуктов температура тела повышается и вам становится еще жарче.

3. Мочегонные продукты

К продуктам-диуретикам относятся, в частности, манго, фенхель, спаржа, сельдерей, артишоки, бананы, а также кофе, чай, газированные напитки и другие напитки с кофеином. С ними в жару стоит быть осторожнее: они выводят столь необходимую воду из организму. Из-за обезвоживания нам становится жарче, а вероятность получить тепловой удар возрастает.

4. Острые продукты

Капсаицин — соединение, содержащееся в острой пище, в частности в красном перце, вызывает повышение температуры тела и заставляет нас нагреваться. И хотя этот же элемент обладает жиросжигающим эффектом, в жару острой пищи стоит избегать.

5. Алкоголь

Алкоголь — одно из самых сильных мочегонных средств, и в жару может вызвать сильное обезвоживание, вплоть до теплового удара. Важно также помнить, что при употреблении алкогольных напитков в жаркую погоду резко возрастает нагрузка на сердце. Жара расширяет кровеносные сосуды, поэтому падает кровяное давление. И чтобы поддержать кровообращение, сердцу приходится работать очень напряженно. Кроме того, жара усиливает токсическое действие алкоголя, даже в самых малых его количествах.

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