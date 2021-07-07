В Туркменистане сделали обязательной COVID-вакцинацию 3 7.07.2021, 16:16

2,124

В страну уже прибыли партии вакцин.

В Туркменистане объявлено об обязательной вакцинации против коронавируса всех граждан старше 18 лет. В страну уже прибыли партии COVID-препаратов – российские Спутник V и Эпиваккорона и китайский CoronaVac, пишет ТАСС.

«Все лица старше 18 лет при отсутствии врачебных противопоказаний для получения профилактической прививки против COVID-19 подлежат вакцинации», - говорится в сообщении Министерства здравоохранения и медицинской промышленности страны.

Известно, что Туркменистан – единственное государство на постсоветском пространстве, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Добавим, что в ВОЗ не знают ни об одном случае инфицирования коронавирусом и в Северной Корее.

Также отметим, что обязательной вакцинацию от COVID-19 сделали в Таджикистане. Процедура бесплатна.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».