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В Туркменистане сделали обязательной COVID-вакцинацию

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  • 7.07.2021, 16:16
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В Туркменистане сделали обязательной COVID-вакцинацию

В страну уже прибыли партии вакцин.

В Туркменистане объявлено об обязательной вакцинации против коронавируса всех граждан старше 18 лет. В страну уже прибыли партии COVID-препаратов – российские Спутник V и Эпиваккорона и китайский CoronaVac, пишет ТАСС.

«Все лица старше 18 лет при отсутствии врачебных противопоказаний для получения профилактической прививки против COVID-19 подлежат вакцинации», - говорится в сообщении Министерства здравоохранения и медицинской промышленности страны.

Известно, что Туркменистан – единственное государство на постсоветском пространстве, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Добавим, что в ВОЗ не знают ни об одном случае инфицирования коронавирусом и в Северной Корее.

Также отметим, что обязательной вакцинацию от COVID-19 сделали в Таджикистане. Процедура бесплатна.

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