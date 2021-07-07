Из каких стран нелегалы пробираются в Евросоюз через Беларусь 2 7.07.2021, 16:20

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Окно в Европу.

Беларусь стала окном в Европу для азиатско-африканских мигрантов, euroby.info рассказывает из каких стран пробираются в Евросоюз через Беларусь.

Ирак - 615 человек. Лидеры в списке «туристов» из Беларуси нелегально пробирающихся в Евросоюз это граждане Ирака. С мая 2021 года из Ирака начали каждую неделю летать несколько самолётов в Минск и «по случайному совпадению» начинается стремительный рост задержаний нелегалов на границе Евросоюза. В январе литовскими пограничниками задержано +20 нелегалов, февраль +13, март +8, апрель +70, май +77, июнь +473 …

Паспорт гражданина Ирака находится в самом низу мирового рейтинга паспортов, даже ниже Северной Кореи, потому что мало кто хочет видеть у себя в стране туристов с опасным жизненным опытом, вплоть до участников боевых действий.

Конго – 196 человек. Экзотический Конго находится в Африке на широте экватора. За счёт студентов из Гродно хлынувших с наступлением июля на Литву Конго существенно поднялся в печальном рейтинге нелегалов из Беларуси.

Камерун – 110 человек. Сосед Конго по Африке Камерун подкинул из Беларуси в Европу за половину 2021 года больше сотни нелегалов. Это при том, что с Камеруна до берегов Италии 3 тыс.км (по прямой), а до Беларуси путь в 2 раза дольше.

Гвинея – 80 человек. От Гвинеи до Евросоюза 3 тыс.км (на самолёте), но ради открытого окна в Беларуси мигранты из Гвинеи преодолевают путь минимум в 2 раза больше. По прямой от Гвинеи до Беларуси 6 тыс.км.

Иран – 57 человек. Сосед Ирака не только на мировой карте мира, но и в рейтинге паспортов.

Другие нелегалы пробравшиеся из Беларуси в меньшем количестве, чем лидеры: Сирия, Россия с кавказского региона, Турция, Шри-Ланка, Таджикистан, Афганистан, Йемен, Египет, Сомали и были даже граждане Беларуси (43 человека).

Статистика предоставлена Литовскими пограничниками по состоянию на утро 7 июля 2021. За это время на литовской границе было задержано 1416 нелегалов. В 2020 было – 81; 2019 г. – 46; 2018 г. – 104; 2017 г. - 72.

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