Подросткам в Беларуси запретят продавать энергетики 3 7.07.2021, 16:45

2,128

Решение вступает в силу 8 июля.

Продажа энергетических напитков запрещается несовершеннолетним с 8 июля текущего года, рассказали в министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Изменения в новом постановлении №363 от 25 июня 2021 года принял Совмин.

Теперь в перечне запрещенных для несовершеннолетних товаров 17 позиций. В него, напомним, входят алкогольные и слабоалкогольные напитки (с долей спирта не более 7%), пиво, табачные изделия, электронные системы курения и жидкости для них, системы для потребления табака, пневматические пистолеты, эротическая продукция и некоторые другие товары.

В МАРТ пояснили, что ограничений на продажу энергетиков для взрослых пока не установлено.

Тему запрета реализации энергетических напитков подросткам обсуждалась последние несколько лет на уровне правительства. В 2014 году в Беларуси пришли к выводу, что запрет продажи энергетических напитков и их аналогов несовершеннолетним покупателям необходим.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».