Вышел тизер фильма «MINSK» об августовских протестах в Беларуси 7.07.2021, 16:54

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Видеофакт.

Тизер игрового фильма «MINSK» по мотивам событий в Беларуси в 2020 году. Фильм снят одним кадром без монтажных склеек.

«Минск, август 2020 года. Паша и Юля, молодая супружеская пара, выходят ночью из дома и оказываются в гуще протестов мирного населения. Будничная прогулка оборачивается настоящим адом, в котором невинные люди оказываются жертвами полицейского произвола», – говорится в описании на официальном YouTube-канале фильма.

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