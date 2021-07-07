Во втором туре выборов президента Украины Зеленский победил бы любого из своих оппонентов 10 7.07.2021, 17:08

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Стали известны результаты опроса.

Президент Украины Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге. Об этом свидетельствуют опубликованные 7 июля результаты опроса, проведенного Украинским институтом будущего совместно с New Image Marketing Group, сообщает «Гордон».

Если бы первый тур выборов главы государства состоялся в ближайшее воскресенье, Зеленского поддержали бы 30% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

На втором месте пятый президент Украины, нардеп от «Европейской солидарности» Петр Порошенко – его готовы поддержать 14% опрошенных.

Следом идут сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко (13%), нардеп и лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко (11%).

Более 5% также набирают экс-глава СБУ, лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко (8%), экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман (7%) и лидер партии «Наши» Евгений Мураев (5%).

У остальных политиков рейтинг менее 5%.

Во втором туре Зеленский победил бы любого из своих оппонентов.

Если бы во втором туре с ним встретился Порошенко, 66% украинцев поддержали бы действующего президента, 34% – предыдущего.

Также Зеленский победил бы Бойко (67% против 33% соответственно) и Тимошенко (65% против 35%).

Опрос проводился с 18 по 28 июня среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом «лицом к лицу» с использованием планшета. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.

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