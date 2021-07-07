Палеонтологи выяснили, что динозавры могли дышать по-разному 2 7.07.2021, 17:16

Долгое время ученые считали, что дыхание динозавров было подобно птичьему.

Полученные данные позволяют лучше понять, как развивалась основная группа динозавров, в том числе такие известные существа, как трицератопсы и стегозавры. Исследование опубликовано в журнале eLife. Известно, что не все животные дышат одинаково. Люди, к примеру, расширяют и сжимают легкие, у птиц есть воздушные мешки, которые нагнетают кислород, а легкие при этом фактически не двигаются, пишет Naked science.

Долгое время ученые считали, что дыхание динозавров было подобно птичьему. Но новое исследование палеонтологов из университетов Витватерсранда, Кейптаунского (ЮАР), Миннесотского, штата Луизианы (США), Альберты (Канада), Бирмингемского, а также Музея естественной истории (Великобритания), Европейского центра синхротронного излучения (Франция) показало, что по крайней мере у одного динозавра тип дыхания был другим.

Речь идет о гетеродонтозавре — самом древнем динозавре в линии орнитисхий, одной из трех основных групп динозавров, в которую входят трицератопс, стегозавр и другие утконосые ящеры. Две другие группы — завроподы, или длинношеие, и тераподы, например тираннозавр. Таким образом, предки орнитисхий могли дышать не так, как другие группы динозавров.

Это показало исследование хорошо сохранившихся останков гетеродонтозавра при помощи мощного синхротрона — гигантского ускорителя частиц и источника рентгеновского излучения. В результате ученым удалось реконструировать скелет динозавра в цифровом виде и определить способ его дыхания.

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