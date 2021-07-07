Из-за олигарха Гуцериева крупную российскую нефтяную компанию отрезали от рынка ЕС 3 7.07.2021, 17:30

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Михаил Гуцериев

Фото: Коммерсант

Миллиардер попал в черные списки за поддержку Лукашенко.

Авиадемарш Лукашенко с захватом рейса Ryanair обернулся ударом по одной из крупных нефтяных компаний России, которая впервые в истории оказалась под угрозой негласного нефтяного эмбарго ЕС.

«Русснефть», добывающая 250 тысяч баррелей в день и включенная правительством в перечень системообразующих нефтегазовых корпораций, испытывает сложности с продажей партий в Европу, сообщает Reuters со ссылкой на источники в торговых кругах.

Glencore - один из крупнейших сырьевых трейдеров мира и акционер «Русснефти» с долей 23% - отказался от приобретения у компании партий в июле из-за санкций в отношении миллиардера Михаила Гуцериева, рассказали агентству трейдеры.

Гуцериев, крупный инвестор в Беларусь, 21 июня попал в «черные списки» ЕС за поддержку Лукашенко. В тот же день он был исключен из списка аффилированных лиц «Русснефти», а спустя неделю покинул ее совет директоров.

Несмотря на это, ряд крупных европейских компании, включая французскую Total, получили указание не покупать сырье у «Русснефти» до прояснения ситуации с санкциями, рассказали источники Reuters.

«Пока неясно, можем ли мы продолжать работать с компаниями, связанными с Гуцериевым, поэтому нам посоветовали пока не трогать эти баррели», - сказал один из них. Июльский план экспорта «Русснефти» включал 80 тысяч тонн сорта Siberian Light с отгрузкой из Новороссийска и 100 тысяч тонн Urals - из Усть-Луги. Первую партию пришлось отменить. Вторую (от которой отказался Glencore) приобрела итальянская Petraco.

По словам двух источников Reuters, грузы другой нефтяной компании «Сафмара» - «Нефтисы» - также могут быть отменены, поскольку у продавцов возникли трудности с поиском покупателей.

В прошлом году «Русснефть» стала первой со времен ЮКОСа крупной нефтяной компанией, допустившей «ограниченный дефолт», согласно классификации международных рейтинговых агентств.

Компания провела рестркутуризацию банковского долга, по которому просрочила ряд платежей в период обвала нефтяных котировок. Fitch в октябре прошлого года присвоил «Русснефти» рейтинг CC, отметив «очень слабую ликвидность» и «высокий риск непогашения» обязательств, а также прогнозируя «отрицательный свободный денежный поток» в 2021 году.

Впрочем, оценки агентства строились на предположении, что нефть будет стоить в среднем 45 долларов за баррель, тогда как фактически цены оказались почти в 1,5 раза выше. В среднем, по данным Минфина РФ, каждый баррель российской Urals в январе-июне уходил за рубеж по 63,4 доллара за бочку.

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