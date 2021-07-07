ЕС мобилизует €17 миллиардов на инвестиции для стран «Восточного партнерства» 7.07.2021, 17:38

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Белорусские власти отказались участвовать в программе.

ЕС мобилизует €17 млрд на инвестиции для стран «Восточного партнерства». Об этом 7 июля сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Вархеи во время выступления на Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе. Об этом написало агентство «Укринформ».

«Я хочу объявить очень позитивное сообщение для стран "Восточного партнерства», в том числе для Украины, о новом существенном экономическом и инвестиционном плане для региона. Мы мобилизуем €17 млрд инвестиций для региона, для того чтобы построить новые, более устойчивые и более динамические экономики и общества», – сказал Вархеи.

Напомним, режим Лукашенко приостанавливает свое участие в «Восточном партнерстве» ЕС. Запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран ЕС, которые содействовали санкциям.

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