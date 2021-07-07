Белорусы Баварии провели акцию возле инвестиционного фонда Allianz 7.07.2021, 17:40

Они призывают отказаться от сделок с диктатором.

5 июля белорусы Баварии снова вышли на акцию к штаб-квартире инвестиционного фонда. Участники пикета потребовали прекратить отношения со страной, власть в которой захватил террорист. Белорусы передали руководству Allianz новое письмо. Ведь Лукашенко теперь опасен не только для самой Беларуси, но и для других стран Европы, сообщает Youtube-канал «Разам Info».

Впервые белорусы Баварии организовали акцию возле штаб-квартиры Allianz еще 22 марта. Тогда участники акции передали руководству компании письмо с требованием обратить внимание, что их сделка заключена с режимом Лукашенко, который на эти деньги организует репрессии против белорусов.

Allianz – один из инвестфондов, которые перед выборами купили гособлигации Беларуси на общую сумму в 1,25$ млрд. Немецкая компания все еще не избавилась от ценных бумаг, несмотря на репутационные и возможные экономические риски.

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