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Дипломатический штат белорусского посольства в Литве будет сокращен до одного человека

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  • 7.07.2021, 17:45
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Дипломатический штат белорусского посольства в Литве будет сокращен до одного человека

Вильнюс ответил на действия режима.

7 июля в МИД Литвы был вызван временный поверенный в делах Беларуси. Ему вручили ноту о сокращении дипломатического присутствия Беларуси в стране «в ответ на продолжающиеся, систематические недружественные действия Беларуси», сообщает МИД Литвы.

Дипломатический штат белорусского посольства в Литве будет сокращен до одного человека, который будет выполнять консульские функции. Остальные дипломаты должны будут покинуть Литву до полуночи 12 июля. Для выполнения административно-технических функций в посольстве могут остаться не более трех человек.

Также МИД Литвы выразил представителю Беларуси протест в связи с продолжающимися нарушениями прав человека и свобод, репрессиями в отношении гражданского общества и независимых СМИ в Беларуси и призвал немедленно освободить всех политзаключенных и незаконно задержанных, а также прекратить поток нелегальной миграции через белорусско-литовскую границу.

Напомним, 6 июля МИД Беларуси объявил о сокращении до минимума дипломатического представительства Литвы в Беларуси из-за «систематических недружественных действий Литвы, грубо нарушающих Договор о добрососедстве и сотрудничестве».

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