Правительство Германии требует незамедлительного освобождения Бабарико 7.07.2021, 18:09

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В Берлине назвали незаконный приговор экс-банкиру противоречащим всем правовым принципам.

Германия резко осудила судебный приговор одному из главных оппонентов Лукашенко, бывшему претенденту на пост президента Беларуси Виктору Бабарико и потребовала его немедленного освобождения. Это был "политически мотивированный процесс", противоречащий всем правовым принципам, и "незаконный приговор", заявила в среду, 7 июля, заместитель официального представителя федерального правительства Мартина Фиц. По ее словам, правительство ФРГ стоит на стороне белорусского народа в его "мужественном стремлении к демократии, свободе и политическому самоопределению", передает DW.

Ранее с осуждением приговора выступил Евросоюз и потребовал "немедленного и безусловного освобождения" как самого Бабарико, так и всех "задержанных журналистов и лиц, находящихся за решеткой за реализацию своих фундаментальных прав". Бабарико был осужден лишь потому, "что пытался реализовать свое политическое право участвовать в президентских выборах в августе 2020 года в качестве кандидата", говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешнеполитической деятельности (ЕСВД) Петера Стано.

Суд в Минске 6 июля приговорил Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Он не признал свою вину. В мае 2020 года Бабарико покинул пост главы "Белгазпромбанка" в связи с решением выдвигаться на пост президента Беларуси. На тот момент он считался главным соперником Лукашенко. Зарегистрироваться кандидатом он не смог, поскольку против него возбудили уголовное дело и арестовали. Вместе с Бабарико арестовали и его сына Эдуарда, который был главой предвыборного штаба.

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