В РФ уничтожили более 12 тонн ввезенных из Беларуси яблок 7.07.2021, 18:16

Перевозчик привлечен к административной ответственности.

Сотрудники Смоленской таможни задержали автомобиль с яблоками, который двигался со стороны Беларуси в объезд официальных фитосанитарных контрольных постов.

Автомобиль передали специалистам Россельхознадзора, которые выяснили, что у перевозчика нет сопроводительных документов на груз, в том числе фитосанитарных сертификатов. 12,5 тонн яблок были уничтожены на полигоне ТКО и отходов в Смоленской области «путем захоронения после предварительного измельчения», сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Перевозчик, гражданин Беларуси, привлечен к административной ответственности.

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