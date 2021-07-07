В РФ уничтожили более 12 тонн ввезенных из Беларуси яблок
- 7.07.2021, 18:16
Перевозчик привлечен к административной ответственности.
Сотрудники Смоленской таможни задержали автомобиль с яблоками, который двигался со стороны Беларуси в объезд официальных фитосанитарных контрольных постов.
Автомобиль передали специалистам Россельхознадзора, которые выяснили, что у перевозчика нет сопроводительных документов на груз, в том числе фитосанитарных сертификатов. 12,5 тонн яблок были уничтожены на полигоне ТКО и отходов в Смоленской области «путем захоронения после предварительного измельчения», сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.
Перевозчик, гражданин Беларуси, привлечен к административной ответственности.