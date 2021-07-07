Сегодня определится второй финалист Евро-2020 7.07.2021, 18:29

Матч Англия – Дания начнется в 22:00 по минскому времени.

Сегодня, 7 июля, сборная Англии встретится с национальной командой Дании. Матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по минскому времени.

В финале победитель этой пары встретится с Италией. Решающий поединок состоится на Уэмбли в Лондоне в это воскресенье. Стартовый свисток финального матча прозвучит в 22:00 по Минску.

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