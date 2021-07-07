Топ-5 освежающих напитков в жару 3 7.07.2021, 19:32

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Простые рецепты прохладительных напитков.

В летнюю жару многих так и тянет прибрести в магазине сладкую газировку, пакетированный сок, купить латте со льдом, лимонад или мохито, пишет сайт orthodox.od.ua. Но куда полезней для здоровья и содержимого кошелька будет приготовить прохладительные напитки самостоятельно, тем более в сезон всевозможных фруктов, овощей, ягод, зелени - это элементарно. Топ-5 освежающих напитков, способных утолить жажду в 35 градусную жару дома, на работе и конечно же на пляже:

Огуречный лимонад: обычный лимонад это уже как-то скучно, поэтому пора экспериментировать, почему бы не приготовить огуречный лимонад – вкусно, полезно, недорого и необычно. Кроме того, вместо сахара будем использовать мед, чтобы еще полезней было, итак нам потребуется:

3-4 огурца средних размеров;

Лайм или лимон – 1 штука;

Мята свежая – большая горсть;

Веточка тимьяна;

Соль по вкусу;

Мед – 100 грамм;

Вода – 1 литр воды.

Итак, взбейте в блендере мед и листья мяты, оставив 4 листочка целыми. Огурцы очистите от кожицы, удалите семена, нарежьте крупными кубиками. Взбейте в блендере с соком лайма, посолите, еще раз взбейте. Перелейте в графин и залейте 1 л питьевой воды комнатной температуры. Охладите, не менее 1 часа. Украсьте по желанию свежей мятой и веточкой тимьяна.

Клубничный мохито: этот коктейль отличается от оригинала только лишь добавлением свежих ягод, которые сделают напиток красочным и эффектным, придадут дополнительный вкус и летний аромат

Для приготовления нам понадобится:

Лайм — 1/2 шт.;

Клубника — 8-10 ягод;

Мята — 5-6 веточек;

Спрайт — около 100 мл;

клубничный сироп (по желанию) — 1 ст. ложка;

Лед.

Листочки мяты складываем на дно глубокого бокала. Половину лайма делим на 4 дольки, из каждой выжимаем сок в бокал с мятой. Промыв и почистив, добавляем клубнику, разминаем ягоды, можно приготовить мохито и с целыми ягодами- дело вкуса! Наполняем бокал доверху ледяной крошкой. Для усиления клубничного вкуса и аромата добавляем в бокал столовую ложку клубничного сиропа. Заключительным этапом вливаем спрайт. Перемешиваем содержимое бокала коктейльной трубочкой или ложкой. Украшаем напиток долькой клубники и веточкой мяты и сразу же подаем.

Смузи из дыни и киви: дыни уже появились на прилавках Привоза, так почему бы не приготовить освежающий микс из дыни, мяты и киви.

Нам понадобится:

1 небольшая дыня;

4-5 киви;

Горсть мяты;

Мед – 50 грамм;

Дробленый лед- 1 чашка;

Лимон- пару долек.

Фрукты очищаем от кожицы и семян. Режем маленькими кусочками. Выжимаем сок из лимона. Все ингредиенты помещаем в чашу блендере, взбиваем до образования однородной массы. Переливаем полученный смузи в графин или стаканы.

Вишневый компот: старый добрый компот, вкус которого знаком и любим с детства!

Вишня – 500-700 грамм;

Сахар – половина стакана или стакан (по вкусу)

Вода – 2,5-3 литра.

Вишню нужно помыть. Воду в кастрюле довести до кипения. Опустить в кипящую воду чистую вишню. Варим вишню около пяти минут. Добавляем по вкусу сахар. Его количество напрямую зависит от вашего вкуса и от того, насколько кислая вишня. Еще немного держим вишневый компот на огне и затем снимаем. Ставим кастрюлю с компотом остывать. Затем разливаем по графинам или бутылкам и можно ставить охлаждаться или пить вишневый компот комнатной температуры. По желанию можно добавить в стакан кубики льда и пить с удовольствием, наслаждаясь прохладой и необыкновенным вкусом вишневого компота.

Банановый ласси. Ласси это традиционный индийский освежающий напиток. Его часто подают на родине после очередной трапезы с обилием специй. Мы предлагаем рецепт с добавлением бананов, но его можно заменить на дыню, манго, клубнику и любые другие фрукты, и ягоды.

Для приготовления ласси нам понадобится:

Бананы – 2-3 штуки;

Лимонный сок- 2 столовые ложки;

Холодная вода или охлажденный сок белого винограда- 1 стакан;

Натуральный йогурт- 1 стакан;

Ледяная крошка – 1 стакан;

Кардамон молотый- ? ложки;

Мускатный орех(натереть) -1 щепотка;

Лимонная цедра для украшения;

Поместите бананы, лимонный сок, мед и йогурт в блендер или кухонный комбайн. Обрабатывайте около 2 минут, затем добавьте лед и кардамон и снова включите на минуту. Лед не следует измельчать полностью. Разлейте в стаканы, посыпьте щепоткой мускатного ореха и лимонной цедры и подавайте.

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