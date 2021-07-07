Шейхи начинают игру на понижение: ОАЭ пригрозили развязать новую «нефтяную войну» 7.07.2021, 19:47

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Над мировым рынком нефти снова сгущаются тучи возможной ценовой войны «всех против всех».

Объединенные Арабские Эмираты, четвертый по добыче член ОПЕК и один из ближайший союзников Саудовской Аравии в Персидском заливе, стремятся изменить стратегию развития экономики и могут отказаться от политики ограничения поставок ради поддержания высоких цен, пишет finanz.ru.

Опасаясь долгосрочного снижения спроса на нефть, ОАЭ хотели бы качать и продавать как можно больше нефти сейчас, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в стране.

Цель состоит в том, чтобы «монетизировать как можно больше нефти из запасов», рассказал WSJ высокопоставленный чиновник нефтяной отрасли Эмиратов.

Полученную выручку ОАЭ хотят направить на развитие несырьевых секторов, чтобы снизить зависимость экономики от нефти, на которую приходится 36% экспортных доходов (включая продукты переработки).

«Доля рынка является ключевой в этом смысле. Мы хотим большую долю», - пояснил чиновник, напомнив, что в проекты по добыче, простаивающие из-за сделки ОПЕК+, были вложены «миллиарды долларов».

В мае, по данным ОПЕК, ОАЭ качали 2,6 млн баррелей в день - на 600 тысяч баррелей в сутки меньше, чем условная планка в 3,2 млн баррелей, выбранная для квоты.

При этом в стране простаивают 30% месторождений, и уже сейчас ОАЭ могут добывать 3,8 млн баррелей в день, а к 2030-м планируют нарастить мощности до 5 млн баррелей.

«Пришло время максимизировать стоимость углеводородных ресурсов, пока они еще имеют какую-то ценность», - сказал WSJ источник, знакомый с планами эмиратов.

«Цель инвестиций - генерировать выручку и диверсифицировать экономику за счет новой энергии и новых источников дохода», - добавил он.

Рынок нефти отреагировал на новости из ОАЭ новым падением цен. Фьючерсы на марку Brent в моменте дешевели почти на 3%, до 72,61 доллара за баррель, а стоимость американского эталонного сорта WTI опускалась до минимума за три недели - 71,09 доллара.

На 18.33 мск сентябрьские контракты торгуются по 73,03 доллара за баррель Brent (-2%) и 71,64 доллара за баррель WTI (-2,4%).

ОАЭ, напомним, настаивали на увеличении своей квоты по сделке ОПЕК+ на 600 тысяч баррелей в день, заблокировав продление соглашения и сорвав 5-дневные переговоры - самые продолжительные в истории альянса. Их последний раунд завершился безрезультатно в понедельник, и новой даты не назначено.

Рынок, впрочем, слабо верит в готовность ОАЭ к развалу сделки, которая вытащила цены из крутого пике и подбросила их до максимумов с 2018 года.

Повторения сценария марта 2020 года - с развалом ОПЕК+ и ценовой войной - маловероятно, считает Михаил Шейбе, стратег по сырьевым рынкам Сбербанк CIB.

В конечном итоге ближневосточные петрократии договорятся, потому что «им нужно подерживать уровень цен на нефть», согласен глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен.

Тактика ОАЭ - это шантаж, но она может сработать. «Если учесть, что развала ОПЕК+ не будет, краны на полную мощность также никто открывать не собирается, значит, в кулуарах есть надежда на договоренность. Договоренность в контексте текущего спора означает компромисс. Значит, группа в чем-то пойдет на уступки для ОАЭ», - рассуждает начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер» Михаил Шульгин.

В конечном счете ОАЭ могут получить небольшую уступку от Саудовской Аравии, «которая полна решимости поддерживать высокие цены», говорит Хансен.

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