Умер актер и режиссер Роберт Дауни-старший
- 7.07.2021, 20:30
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Ему было 85 лет.
Умер актер и режиссер Роберт Дауни-старший, отец актера Роберта Дауни-младшего, сообщает Daily News со ссылкой на его жену.
Дауни-старший умер во сне в своем доме в Нью-Йорке. Ему было 85 лет.
Последние пять лет он страдал болезнью Паркинсона.
Дауни-старший сыграл в таких фильмах, как «Магнолия», «Ночи в стиле буги» и «Жить и умереть в Лос-Анджелесе». Также работал как сценарист и режиссер, в том числе документальных фильмов.