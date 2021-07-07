«Я добрый человек»: в Гомеле снова судят подростка с эпилепсией 6 7.07.2021, 20:39

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фото: "Сильные новости"

В феврале его осудили на пять лет.

7 июля в Гомеле начался второй суд против политзаключенного подростка Никиты Золотарёва, сообщают "Сильные новости". В феврале его осудили на 5 лет воспитательной колонии лет якобы за изготовление "коктейля Молотова", а на этот раз против Никиты (у него эпилепсия, — ред.) завели уголовное дело за нападение на сотрудника СИЗО, угрозах в адрес сотрудницы изолятора и членов ее семьи.

Никита признал вину, но добавил: "Это было не насилие, а сопротивление. Оскорбительные слова я произнес на эмоциях".

По словам Никиты, "подножку" сотруднику СИЗО поставил случайно: после поломки в камере сантехники, он провёл ночь в кабинете психолога. Утром возвращаться в грязное помещение не хотел.

"В ответ услышал: "Если ты не пойдешь своим ходом, то мы тебя занесем". Потом мне начали заламывать руку, мне стало очень больно. Я пытался освободиться, и в суматохе так получилось, что сделал подножку одному из сотрудников", — рассказал Никита. По его словам, никаких ударов сотруднику он не наносил, за одежду и части тела не хватал, а задел только маску.

"Я добрый человек. Я мухи не обижу, если ко мне нормальное отношение", — сказал подросток.

Потерпевший заявил иск о возмещении морального вреда в размере тысячи рублей.

— Вы такой крупный, физически сильный человек. Как вы не смогли скрутить такого маленького? — спросил адвокат Никиты Золоторева у потерпевшего.

— Это вопрос не ко мне, а к Никите, — ответил тот.

Ещё тысячу рублей морального ущерба от Золоторёва потребовала потерпевшая сотрудница.

Услышав сумму "морального ущерба" мама Никиты сказала суду:

— Мне только остаётся продать себя на органы. Я не работаю, у меня нет недвижимости, которую можно продать. Я не знаю, как я смогу выплатить эти иски.

В суде Никита признался, что в СИЗО к нему плохо относятся:

"Я давно, почти два месяца, сидел один и уже не выдерживал: меня просто "подрывает" в такой ситуации. Я неоднократно просил подсадить кого-нибудь ко мне в камеру. Я боюсь оставаться там один. У меня эпилепсия. Таблетки я получаю нерегулярно: иногда только после того, как специально обращаюсь по этому вопросу к медику. Если у меня в одиночке начнется приступ, кто мне поможет?"

Также сообщил, что его по-прежнему часто бьют: "Отводят от камер и наносят удары дубинкой". А ещё в камеру подсаживают людей, которые его провоцируют.

Никите грозит до 6 лет лишения свободы.

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