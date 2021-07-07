«Я добрый человек»: в Гомеле снова судят подростка с эпилепсией

«Я добрый человек»: в Гомеле снова судят подростка с эпилепсией6
- 7.07.2021, 20:39
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В феврале его осудили на пять лет.
7 июля в Гомеле начался второй суд против политзаключенного подростка Никиты Золотарёва, сообщают "Сильные новости". В феврале его осудили на 5 лет воспитательной колонии лет якобы за изготовление "коктейля Молотова", а на этот раз против Никиты (у него эпилепсия, — ред.) завели уголовное дело за нападение на сотрудника СИЗО, угрозах в адрес сотрудницы изолятора и членов ее семьи.
Никита признал вину, но добавил: "Это было не насилие, а сопротивление. Оскорбительные слова я произнес на эмоциях".
По словам Никиты, "подножку" сотруднику СИЗО поставил случайно: после поломки в камере сантехники, он провёл ночь в кабинете психолога. Утром возвращаться в грязное помещение не хотел.
"В ответ услышал: "Если ты не пойдешь своим ходом, то мы тебя занесем". Потом мне начали заламывать руку, мне стало очень больно. Я пытался освободиться, и в суматохе так получилось, что сделал подножку одному из сотрудников", — рассказал Никита. По его словам, никаких ударов сотруднику он не наносил, за одежду и части тела не хватал, а задел только маску.
"Я добрый человек. Я мухи не обижу, если ко мне нормальное отношение", — сказал подросток.
Потерпевший заявил иск о возмещении морального вреда в размере тысячи рублей.
— Вы такой крупный, физически сильный человек. Как вы не смогли скрутить такого маленького? — спросил адвокат Никиты Золоторева у потерпевшего.
— Это вопрос не ко мне, а к Никите, — ответил тот.
Ещё тысячу рублей морального ущерба от Золоторёва потребовала потерпевшая сотрудница.
Услышав сумму "морального ущерба" мама Никиты сказала суду:
— Мне только остаётся продать себя на органы. Я не работаю, у меня нет недвижимости, которую можно продать. Я не знаю, как я смогу выплатить эти иски.
В суде Никита признался, что в СИЗО к нему плохо относятся:
"Я давно, почти два месяца, сидел один и уже не выдерживал: меня просто "подрывает" в такой ситуации. Я неоднократно просил подсадить кого-нибудь ко мне в камеру. Я боюсь оставаться там один. У меня эпилепсия. Таблетки я получаю нерегулярно: иногда только после того, как специально обращаюсь по этому вопросу к медику. Если у меня в одиночке начнется приступ, кто мне поможет?"
Также сообщил, что его по-прежнему часто бьют: "Отводят от камер и наносят удары дубинкой". А ещё в камеру подсаживают людей, которые его провоцируют.
Никите грозит до 6 лет лишения свободы.