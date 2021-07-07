Рост цен в России побил пятилетний рекорд

Рост цен в России побил пятилетний рекорд1
- 7.07.2021, 20:49
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Продовольственные товары в июне подорожали на 7,9 процента.
В июне инфляция в России ускорилась до 6,5 процентов по сравнению с тем же месяцем в прошлом году, тогда как в мае она достигала 6 процентов, свидетельствуют данные Росстата.
Таким образом рост цен побил пятилетний рекорд, обновив максимум с 2016 года (в сентябре того года она достигала 6,4 процентов).
Продовольственные товары в июне подорожали на 7,9 процента в годовом выражении, непродовольственные товары — на 7,04 процента.