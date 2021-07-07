Почему над Минском низко летают огромные самолеты?2
- 7.07.2021, 21:01
- 3,414
Многие жители Курасовщины, Сухарево или Малиновки периодически слышат гул пролетающей машины.
Разговоры о том, что над Минском низко летают самолеты, периодически появляются в интернете, пишет kp.by.
На самом деле пугаться нечего. Самолет всего один - военно-транспортный Ил-76 летает кругами и отрабатывает заход на посадку на военный аэродром в Мачулищах. Известно, что самолеты всегда садятся против ветра. Поэтому при определенных погодных условиях самолет заходит на посадку в Мачулищи со стороны города. Многие жители Курасовщины, Сухарево или Малиновки периодически слышат гул пролетающей машины.
- Это самолеты Министерства обороны, они проводят свои плановые полеты, - рассказывали в департаменте по авиации Минтранса.