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Почему над Минском низко летают огромные самолеты?

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  • 7.07.2021, 21:01
  • 3,414
Почему над Минском низко летают огромные самолеты?
фото: wikipedia.org

Многие жители Курасовщины, Сухарево или Малиновки периодически слышат гул пролетающей машины.

Разговоры о том, что над Минском низко летают самолеты, периодически появляются в интернете, пишет kp.by.

На самом деле пугаться нечего. Самолет всего один - военно-транспортный Ил-76 летает кругами и отрабатывает заход на посадку на военный аэродром в Мачулищах. Известно, что самолеты всегда садятся против ветра. Поэтому при определенных погодных условиях самолет заходит на посадку в Мачулищи со стороны города. Многие жители Курасовщины, Сухарево или Малиновки периодически слышат гул пролетающей машины.

- Это самолеты Министерства обороны, они проводят свои плановые полеты, - рассказывали в департаменте по авиации Минтранса.

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