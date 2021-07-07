Иногда обнуления не получаются Николай Подосокорский

7.07.2021, 21:05

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Николай Подосокорский

фото: gazon.media

Диктатор удерживал власть после истекшего срока полномочий, но был убит.

Убит 53-летний президент Гаити Жовенель Моиз, который удерживал власть после истекшего срока полномочий и собирался провести референдум об изменении Конституции страны, чтобы укрепить свою власть. Нападение произошло в ночь на 7 июля. Группа людей пробралась на территорию президентской резиденции, часть нападавших говорила на испанском, передает портал Gazette Haiti. Жена президента также получила огнестрельное ранение и позже скончалась в больнице. Личности и мотивы нападавших пока не установлены. Глава правительства Клод Жозеф объявил, что взял на себя руководство страной.

Жовенель Моиз занял пост президента в феврале 2017 года. Он набрал на выборах 55,7% голосов. Моиз основал несколько компаний, в частности, энергетическую компанию Compagnie Hatienne d`Energie S.A. (поставляет солнечную и ветровую энергию в стране), а также Agritrans, работающую в сельскохозяйственной отрасли. Осенью 2018 года было совершено покушение на его жизнь. На церемонии, посвященной 212-й годовщине смерти основателя Гаити и национального героя страны Жан-Жака Дессалина, в Моиза стреляли. Он не получил серьезных ранений, однако ранены были трое его охранников.

В феврале 2021 года Моиз сообщал о попытке нового покушения на себя со стороны группы заговорщиков, которые готовили государственный переворот в стране. Тогда полиция задержала 23 человека, в том числе верховного судью и высокопоставленного офицера полиции.

На следующий день после раскрытия заговора полиция применила гранаты со слезоточивым газом и стреляла по митинговавшей толпе резиновыми пулями. Лидеры оппозиции требовали отставки Моиза с поста президента. По их мнению, его полномочия закончились с наступлением 2021 года. На что президент отвечал, что срок подойдет к концу только в феврале 2022 года года, и до тех пор он не уйдет. Путаница со сроками возникла из-за того, что официальная инаугурация Моиза состоялась лишь через год после победы на выборах.

"Я не диктатор. Диктаторы – это люди, которые захватывают власть и не знают, когда пора уходить", — подчеркивал Моиз.

Гаити – одно из беднейших государств мира, население страны составляет около 11,5 млн человек. В 2019 году в стране начались массовые протесты, участники которых требовали отставки Моиза. Они обвиняли президента в росте инфляции, коррупции госаппарата и ухудшении экономической ситуации. С начала акций протеста на Гаити погибло более 26 человек, еще 77 пострадали. В 2019 году по ВВП (ППС) на душу населения Гаити, по данным Всемирного банка, занимало 176 место в мире.

Николай Подосокорский, kasparov.ru

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