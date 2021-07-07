Букмекеры дали прогноз на второй полуфинал Евро-2020 7.07.2021, 21:48

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Матч Англия – Дания начнется в 22:00 по Минску.

7 июля в 22:00 по минскому времени на стадионе Уэмбли состоится второй полуфинал Евро-2020, в котором сыграют Англия и Дания. Какой прогноз на матч дают букмекеры?

Самый популярный прогноз букмекеров на вчерашний полуфинал Италия-Испания оправдался, и команды действительно закончили основное время со счетом 1:1, решив исход поединка в серии пенальти, пишет «Новое время».

В сегодняшнем поединке между Англией и Данией шансы на победу одной из команд отличаются гораздо больше.

Очевидно, абсолютное преимущество остается за англичанами, а вероятность победы сборной Дании — всего 18%.

Вероятность того, что Англия выиграет в основное время — примерно 58%, а наиболее популярный прогноз букмекеров на точный счет — 1:0.

Примечательно, что вероятность победы Англии в два мяча в основное время примерно равна вероятности того, что 90 минут игры закончатся с результативной ничьей на табло.

Не самая выгодная ставка будет и на общий показатель голов в матче 2−3, — вероятность этого составляет почти 54%.

Напомним, за всю историю сборные Англии и Дании встречались 23 раза. В 13 из них выиграла Англия, а в пяти — Дания.

Последний матч между командами в Лиге наций UEFA в октябре прошлого года закончился минимальной победой Дании.

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