Легендарный Владимир Самсонов завершил карьеру

Легендарный Владимир Самсонов завершил карьеру1
- 7.07.2021, 22:29
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Белорус 20 лет подряд был в топ-10 мирового рейтинга по настольному теннису.
Белорус Владимир Самсонов завершил профессиональную карьеру.
45-летний спортсмен официально объявил о ее завершении.
Самсонов не сумел восстановиться от травмы и лишился шансов на поездку на Олимпиаду-2020.
В 2020 году Владимир Самсонов избран одним из вице-президентов Конгресса Европейского Союза настольного тенниса.
Достижения Владимира Самсонова:
Серебряный призер чемпионата мира в парном разряде (1995);
Серебряный призер чемпионата мира в одиночном разряде(1997);
Бронзовый призер чемпионата мира в парном разряде(1999);
Трёхкратный победитель Кубка Мира (1999, 2001, 2009);
Серебряный призер Кубка мира(2013);
Бронзовый призер Кубка мира(1996,1997,2012);
Серебряный призер Европейских игр в одиночном разряде (2015);
3-кратный чемпион Европы в одиночном разряде(1998,2003,2005);
Чемпион Европы в составе национальной сборной(2003);
Чемпион Европы в парном разряде(1998);
Чемпион Европы в смешанном парном разряде(1996);
Серебряный призер чемпионата Европы в одиночном разряде(2007,2008,2013);
Серебряный призер командного чемпионата Европы(2008,2010);
Серебряный призер чемпионата Европы в парном разряде(2005);
Бронзовый призер чемпионата Европы в парном разряде(1994,2012);
Бронзовый призер командного чемпионата Европы(2013,2015);
4-кратный победитель «Евро-Топ 12» (1998, 1999, 2001, 2007);
Победитель 29-ти турниров ITTF World Tour;
Победитель Гранд-Финала ITTF World Tour;
Серебряный призёр Гранд-Финала ITTF World Tour;
Бронзовый призёр Гранд-Финала ITTF World Tour (2008, 2010);
10-кратный победитель Лиги европейских чемпионов (2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2006/07, 2011/12, 2012/13, 2014/15), 2016/17, 2018/19
Участник шести Олимпиад (1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016);
4-ое место в одиночном разряде на ХХХI летних ОИ в Рио де Жанейро;
Экс - первая ракетка мира (1998, 1999, 2000);
20 лет подряд в Топ-10 мирового рейтинга.