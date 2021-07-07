Зачем Путин отдал Бабарико на съедение Лукашенко 22 Игорь Яковенко

7.07.2021, 22:37

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Тут преобладают иррациональные мотивы.

Случилось ожидаемое: кандидат в президенты, глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико приговорен к 14 годам лагерей усиленного режима. Учитывая возраст Виктора Дмитриевича и состояние его здоровья, это смертный приговор. Впрочем, сторонники Виктора Бабарико уверены, что режим Лукашенко столько не продержится, и скоро они, Бабарико и Лукашенко, поменяются местами. Собственно, уже сейчас, находясь в клетке обвиняемого, Бабарико говорил как президент своей страны, обвиняющий нынешнего узурпатора в том, что он лично организовал преследование своего политического конкурента, поскольку у этого конкурента были 100%-е шансы на победу на выборах. Вот несколько фрагментов его выступления:

"Лукашенко, на тот момент президент Республики Беларусь, на Минском тракторном заводе заявляет о том, что финансирование кампании — рука Кремля со стороны России, и, собственно, начинается преследование меня как человека".

Непосредственный старт уголовному делу, по словам Бабарико дало "поручение господина Лукашенко, который не имеет никакого отношения к судебным и процессуальным органам (с точки зрения законодательства), "прошерстить пузатых буржуев".

Виктор Бабарико был бы, и очень надеюсь, что еще будет хорошим президентом для Беларуси. Человек, 20 лет проработавший председателем правления "Белгазпромбанка", крупнейшего банка страны, хорошо знает экономику. Его либерализм (Бабарико противник смертной казни, сторонник радикального ограничения полномочий президента и выхода из путинской ОДКБ) в сочетании с высокой интегрированностью в российский истеблишмент давали шанс Беларуси начать плавный поворот в сторону демократизации и европейской интеграции без резкого разрыва с путинским рейхом что позволило бы избежать непредсказуемых последствий такого разрыва.

Бабарико никогда не был профессиональным политиком, а тем более, профессиональным революционером. Это человек, которому было что терять, он прекрасно отдавал себе отчет в том, что может случиться с тем, кто пытается отнять власть у такого упыря как Лукашенко. Вот как он сам объясняет свое решение:

"Я долго не мог ответить на вопрос, правильно ли я сделал 12 мая (когда заявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборах). Были последствия для моего дела, которому отдал 25 лет, для людей, для сына, для друзей. Но я знаю одно, мотив был только один: я хочу жить в стране, где торжествует закон".

Освобождения Виктора Бабарико сейчас требуют ООН, Европейский Союз, правительства многих европейских государств. Его адвокаты будут предпринимать все необходимые меры для отмены приговора, который не имеет ни малейшего отношения к праву. Но очевидно, что именно потому, что суд и приговор в отношении Бабарико не являются событиями в сфере права, его освобождение может произойти только в результате каких-то событий в сфере политики, хотя и будет означать торжество права.

Во всей этой истории Лукашенко действовал вполне предсказуемо, в логике диктатора, любой ценой цепляющегося за власть. А вот роль путинской России в деле Бабарико выглядит просто позорно и даже иррационально с точки зрения интересов самого Путина.

Виктор Бабарико 25 лет работал в дочернем предприятии Газпрома – главного, я бы сказал государствообразующего предприятия путинской России – а последние 20 лет его возглавлял. То есть, для Путина это – "наш человек". И весь процесс против Бабарико, вся атака на него велась с откровенно антироссийских, и прямо с антипутинских позиций.

Вот что по поводу Бабарико заявил Иван Тертель (на тот момент возглавлял КГК, а сейчас руководит КГБ):

"Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в "Газпроме", а, может быть, и выше".

Выше начальников Газпрома – это кто? Уж не Путин ли? Тертелю вторит Лукашенко:

"Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси".

В ответ из России раздался жалкий писк Дмитрия Пескова который жалобно припищал, что "интересы крупнейших компаний страны всегда находятся под защитой российского государства". И напоследок пискнул, мол "подобные обвинения в адрес международных компаний не могут быть голословными, должны подкрепляться аргументами". И это все. Посла Беларуси не вызвали в МИД для объяснений насчет "кукловодов", тех, кто выше начальников "Газпрома". Не прозвучал очередной грозный кашель Лаврова. На сцену не выскочила Мария Захарова с очередной воинственной "Калинкой", сопровождаемой плевками в адрес обидчиков России. То есть, не произошло ничего похожего на то, что всегда происходит, когда кто-то из-за рубежа в чем-то обвиняет Россию.

И тут возникает вопрос: зачем Путин отдал Бабарико на съедение Лукашенко. Виктор Дмитриевич, несомненно, был бы для Путина намного более удобным партнером, чем Александр Григорьевич. Более предсказуемым, более рациональным и более гибким. Понятно, что это уже в прошлом, и когда Бабарико выйдет из тюрьмы, это будет, скорее всего, политик, ориентированный на Запад, на вступление Беларуси в НАТО и в Евросоюз. Путин, своей поддержкой Лукашенко сделал много для создания белорусской политической нации, как до этого многое сделал для создания украинской политической нации. Оторвал эти два народа от России, видимо, навсегда.

В решении "сдать" Бабарико явно преобладают иррациональные мотивы.

Чувство "братства диктатур", нежелание поддерживать свержение народом диктатора соседней страны.

Ощущение того, что Бабарико, конечно "свой", в смысле газпромовский, но все же не такой свой: против смертной казни выступает, против вечного правления президента. В общем, дух от него либеральный, не наш дух, не русский. Ну, а Лукашенко, он, конечно, тот еще предатель и сукин сын, но он точно наш сукин сын.

Высказывание в отношении никарагуанского диктатора Сомосы, приписываемое Рузвельту, стало для Путина одной из тех "жемчужин мысли", которыми он руководствуется в своей практике, наряду с дворовыми понятиями, усвоенными в детстве. Соединенным Штатам поддержка Сомосы, большого поклонника Гитлера, особой пользы не принесла. Поддержка Лукашенко Путину тоже не сулит ничего кроме неприятностей. Разница только в том, что у Никарагуа нет альтернативы сотрудничеству с США, а у Беларуси есть шанс выбрать европейский вектор, чему путинская поддержка Лукашенко создает существенные предпосылки..

Игорь Яковенко, blogspot.com

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