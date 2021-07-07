Глава МИД Украины хочет видеть демократическую Беларусь в Люблинском треугольнике 1 7.07.2021, 23:06

Дмитрий Кулеба

Беларусь – это Европа.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба хочет видеть Беларусь в Люблинском треугольники, который он назвал альтернативой «русскому миру». Об этом он заявил, рассказывая в Facebook об итогах переговоров глав МИД Украины, Литвы и Польши, которые состоялись в Вильнюсе.

По его словам, на встрече шла речь о «Северном потоке 2», евроатлантической интеграции Украины и Беларуси. Кулеба сказал, что министры вырабатывали конкретные шаги в этих сферах, в том числе в части «превращения Беларуси в демократическое государство». Он отметил, что это будет долгий процесс и не нужно ждать быстрых результатов, но необходимо «системно работать над этим».

Министр иностранных дел Украины также рассказал о документах, подписанных в рамках Люблинского треугольника, в том числе декларацию об общем европейском наследии и общих ценностях и руководящих принципах дальнейшего сотрудничества. Он сказал, что хотел бы видеть под этим документом четвертую подпись.

«Люблинский треугольник — это, по сути, альтернатива «русскому миру» в этой части Европы. Безусловно, мы бы очень хотели, чтобы там стояла четвертая подпись, подпись демократической Беларуси, но пока ее нет мы будем работать втроем, но работать втроем так, чтобы приближать тот момент, когда и Беларусь вместо «русского мира» выберет Люблинский треугольник, выберет пространство демократии, свободы и общего европейского будущего», — сказал Кулеба.

Люблинский треугольник — формат взаимодействия Литвы, Польши и Украины, созданный в августе прошлого года.

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